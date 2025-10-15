Miran z Fed wskazuje dezinflacje w USA i dwie obniżki stóp w tym roku 🗽

- Miran z Fed oczekuje dwóch kolejnych cięć stóp w tym roku
- Miran z Fed oczekuje dwóch kolejnych cięć stóp w tym roku
- Rynek mieszkaniowy ma dokładać się do dezinflacji w najbliższym czasie
- W przyszłym roku Miran ocenia, że inflacja spadnie
- Bessent wskazał, że rozejm celny z Chinami może zostać przedłużony poza 1 listopada
Wybrany przez Donalda Trumpa członek Fed, Stephen Miran, sygnalizuje potrzebę dodatkowych obniżek stóp procentowych, otwierając drogę do co najmniej dwóch cięć stóp w tym roku. W tym samym czasie sekretarz USA Bessent zasugerował możliwość przedłużenia rozejmu w sprawie ceł z Chinami. Oto podsumowanie wypowiedzi Mirana z Rezerwy Federalnej.
Fed – Stephen Miran
-
Dwie kolejne obniżki stóp w tym roku wydają się realistyczne. Rynek pracy wyraźnie się osłabił.
-
Obecnie istnieje więcej ryzyk spadkowych niż tydzień temu.
-
Trudno jest dokładnie określić poziom stopy neutralnej.
-
Obecnie jeszcze pilniejsze jest jak najszybsze osiągnięcie poziomu neutralnego.
-
Różnica między moim stanowiskiem a resztą członków FOMC dotyczy tempa dojścia do poziomu neutralnego.
-
Fed musi wziąć pod uwagę wprowadzenie nowego ryzyka skrajnego.
-
Napięcia na linii USA–Chiny mogą mieć istotny wpływ na perspektywy gospodarcze.
-
Wraz ze zmianą równowagi ryzyk konieczne staje się szybsze przejście do bardziej neutralnej polityki.
-
Spodziewam się znacznej dezinflacji w ciągu roku, częściowo wynikającej z sytuacji na rynku mieszkaniowym w nadchodzących miesiącach.
Źródło: xStation5
