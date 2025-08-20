Mocny risk-off na rynkach

W środę, w trakcie sesji giełdowej na rynku, tuż po starcie Wall Street obserwujemy wyraźny risk-off na rynkach. Pojawiają się obawy, że rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy nie przyniosą żadnych konkretnych rezultatów, a sprawa może ciągnąć się nie tyle tygodniami, co miesiącami. Dodatkowo rynek oczekuje na publikację minutes FOMC, które może mieć jednak ograniczone znaczenie przed piątkowym wystąpieniem Powella w Jackson Hole. Pojawiły się głosy, że Powell wykorzysta swoją pozycję, aby ostudzić rynkowe oczekiwania dotyczące rychłych obniżek stóp procentowych. Dodatkowo Trump próbuje wymusić kolejną rezygnację w Fed, wskazując na ostatnie oskarżenia dotyczące Cook, co pozwoliłoby na jeszcze większą ingerencję w Rezerwie Federalnej.
Spojrzenie na rynki:
US100 obniża się już o ponad 1,5% i w ostatnich dniach obserwujemy bardzo podobne cofnięcie, które miało miejsce na przełomie lipca oraz sierpnia. Przełamanie 23000 punktów mogłoby doprowadzić do zapoczątkowania największej korekty od marca.
Złoto zyskuje ponad 0,7% odbijając z wczorajszego najniższego poziomu od 1 sierpnia. Zwiększenie niepewności na rynkach ponownie prowadzi do przekierowania inwestorów w bezpieczne aktywa.
Bitcoin zalicza największą korektę od sierpnia. Jeśli poziom 112000 USD padnie, wtedy możemy doświadczyć spadku w kierunku kolejnego ważnego wsparcia przy 107 tys. USD, gdzie znajduje się zniesienie 38.2 ostatniej fali oraz lokalne szczyty z przełomu 2024 i 2025 roku.
