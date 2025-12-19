⏫US100 rośnie ponad 1%

Sektor technologiczny ponownie przewodzi wzrostom na Wall Street, windując kontrakt na Nasdaq 100 o 1,0%. Inwestorzy optymistycznie reagują na doniesienia o przejęciu TikTok przez grupę inwestorów z Oracle na czele oraz pozytywny sentyment wokół Micron. Wśród spółek mage cap prym wiedzie Nvidia, a nastroje wspierają niemal rekordowe napływy kapitału na amerykański rynek akcji, w tygodniu kroczącym zakończonym 17 grudnia. Według danych Bank of America na rynek wpłynęło 78 mld USD, co było największym napływem tygodniowym od roku i jednym z większych w historii. Co więcej, akcje technologiczne zaliczyły pozytywny napływ środków pierwszy raz od 3 tygodni.

Warto również wspomnieć o Dniu Trzech Wiedź i wygasających opcjach i kontraktach terminowych, co może dodatkowo wspierać dzisiejsze ruchy. Sporo mówi się również o technicznym efekcie statystycznym w postaci wzrostów na Wall Street w dwóch ostatnich tygodniach roku. Jak wskazuje Bloomberg w 75% przypadków, akcje na Wall Street zyskiwały w drugiej połowie grudnia od 1928 roku. Analitycy z takich instytucji finansowych jak Goldman Sachs oraz Resonate Wealth wskazują, że pomimo ostatniej zmienności, fundamenty pod odbicie w ostatnich dniach roku pozostają silne.

US100 zalicza dzisiaj ruch wzrostowy o 1,0%, co dokłada do wczorajszego wzrostu. Warto zauważyć również, że po środowej sesji kontrakt otworzył się po rolowaniu na kolejny. Obecnie US100 testuje okolice 25500 punktów, co wyprowadza kontrakt na tygodniowy szczyt oraz na pozytywny zwrot w ujęciu miesięcznym.