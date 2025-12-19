Podsumowanie Dnia: Wall Street rośnie na fali świątecznego nastroju!

Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się solidnymi wzrostami. WIG20 zyskał 1% i testuje poziom 3 150 punktów, a szeroki rynek wzrósł nieco poniżej 1%.

Na Wall Street dziś wyraźnie panują świąteczne nastroje. Nasdaq 100 rośnie o ponad 1,2%, S&P 500 zyskuje około 0,9%, a Dow Jones zwiększa swoją wartość o około 0,6%. Dzisiejsza sesja potwierdza stopniowy optymizm wśród inwestorów.

Europejskie indeksy również w większości zakończyły dzień na solidnych plusach. Brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,6%, niemiecki DAX zakończył sesję na poziomie wyższym o 0,4%, a hiszpański IBEX 35 zyskał 0,2%. Najsłabiej wypadł francuski CAC 40, który odnotował jedynie symboliczny wzrost.

Bez wątpienia wydarzeniem dnia była decyzja Banku Japonii o podniesieniu stóp procentowych do 0,75%, najwyższego poziomu od trzech dekad. To symboliczny koniec ery ultra niskich stóp, choć realne oprocentowanie wciąż pozostaje ujemne.

Na rynku walutowym największe zmiany dotyczyły USD/JPY, który w reakcji na decyzję BoJ zdecydowanie zyskał na wartości.

Dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii za listopad okazały się słabsze od oczekiwań. Sprzedaż ogółem spadła o 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca, a sprzedaż bazowa również była niższa od prognoz. W ujęciu rocznym dynamika również nie spełniła oczekiwań analityków, co sugeruje umiarkowaną aktywność zakupową brytyjskich konsumentów.

Sprzedaż detaliczna w Kanadzie za październik również okazała się słabsza od oczekiwań. Całkowita sprzedaż spadła o około 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca, a tzw. bazowa sprzedaż detaliczna, czyli po wyłączeniu stacji benzynowych i sprzedaży części samochodowych, zmniejszyła się o około 0,5%. Dane te wskazują na słabnący popyt konsumencki i mogą być odczytywane jako negatywny sygnał dla gospodarki kanadyjskiej.

Odczyt nastrojów konsumentów z Uniwersytetu Michigan za grudzień wyniósł 52,9 pkt i był niższy od prognozowanych 53,3 pkt. Oczekiwania inflacyjne wzrosły do 4,2%, co sugeruje umiarkowane nastawienie amerykańskich konsumentów.

Na rynku metali szlachetnych dziś na prowadzenie wysuwa się srebro, które rośnie o około 2,6% i kosztuje około 67 USD za uncję. Platyna drożeje o około 3,1% do niespełna 1 980 USD za uncję, pallad zyskuje około 1,5% i osiąga poziom około 1 710 USD, a złoto dodaje niespełna 0,5%, kosztując około 4 350 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut Bitcoin rośnie o ponad 1,7% i utrzymuje się powyżej 87 000 USD. Ethereum zyskuje blisko 5% i oscyluje wokół 3 000 USD.