💶Mocny spadek PMI w Europie w obliczu wojny w Iranie

- Niemcy (PMI Composite): Spadek do 48,3 pkt (poprzednio 51,9 pkt), co oznacza niespodziewane przejście sektora prywatnego w fazę kurczenia się (poniżej progu 50 pkt) po raz pierwszy od maja 2025 roku.
- Niemcy (PMI Usługi): Gwałtowny spadek do poziomu 46,9 pkt – najniższego od 2022 roku, co zostało wywołane niepewnością związaną z konfliktem z Iranem.
- Francja (PMI Composite): Spadek do 47,6 pkt (poprzednio 48,8 pkt), co stanowi 14-miesięczne minimum i czwarty z rzędu miesiąc poniżej progu 50 pkt.
- Francja (PMI Usługi): Spadek do poziomu 46,5 pkt, spowodowany większą ostrożnością konsumentów w wydatkach.
- Zaskoczenie w przemyśle: Mimo słabości usług, wskaźniki dla przemysłu w obu krajach pozostają powyżej poziomu 50 punktów (we Francji wzrost do 52,8 pkt – najwyżej od niemal 4 lat), jednak komentatorzy europejscy ostrzegają, że może to być efekt tymczasowy, wynikający z zakupów "na zapas" w obawie przed niedoborami i wzrostem cen. Indeks przemysłowy w Niemczech spada do 51,2 z poziomu 52,2, nieco mocniej od oczekiwań
Wojna na Bliskim Wschodzie hamuje europejską gospodarkę
Najnowsze dane PMI wskazują na gwałtowne wyhamowanie ożywienia gospodarczego w strefie euro. Głównym czynnikiem destabilizującym stał się konflikt z Iranem, który uderzył przede wszystkim w sektor usług poprzez wzrost niepewności oraz skokowy wzrost kosztów energii i transportu.
W Niemczech, będących największą gospodarką Europy, sektor usług doświadczył najsilniejszego tąpnięcia od ponad trzech lat. Choć przemysł na razie wykazuje odporność, ekonomiści S&P Global ostrzegają, że pogarszające się nastroje biznesowe i rosnąca presja cenowa (najszybszy wzrost cen dóbr i usług od ponad trzech lat) mogą wkrótce przełożyć się na cięcia zatrudnienia. Rząd w Berlinie próbuje łagodzić skutki m.in. poprzez ulgi w cenach paliw o wartości 1,6 mld euro, jednak nastroje pozostają pesymistyczne.
Sytuacja we Francji wygląda podobnie: słabość usług ściągnęła aktywność gospodarczą do najniższych poziomów od ponad roku. Przedsiębiorstwa zmagają się z najwyższą niepewnością od początku inwazji Rosji na Ukrainę, a inflacja we Francji powróciła do poziomu 2%.
W kontekście polityki pieniężnej, mimo że aktywność gospodarcza słabnie, gwałtownie rosnąca inflacja kosztowa stawia Europejski Bank Centralny w trudnej sytuacji. Choć oczekuje się, że decydenci pozostaną powściągliwi w tym miesiącu, narastająca presja cenowa może w przyszłości sprowokować EBC do rozważenia podwyżek stóp procentowych.
EURUSD przedłuża spadki
Wobec słabszych publikacji w Europie oraz utrzymującego się ryzyka, EURUSD kontynuuje spadki, które są dodatkowo skorelowane z rosnącymi rentownościami obligacji w USA. EURUSD testuje okolice poziomu 1,1700 i obecnie mamy do czynienia z największą falą spadkową na EURUSD od końcówki marca. Obecnie klucozwe wsparcie zlokalizowane jest przy zniesieniu 38.2 ostatniej większej fali spadkowej z początku tego roku.
