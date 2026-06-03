US Open: Czas na korektę?

Śladami europejskich indeksów giełdowych, które notują dziś spadki, na czerwono otwierają się S&P 500 (-0,5%) oraz NASDAQ Composite (-0,7%). Osłabienie można po części przypisać ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, choć ruch przed otwarciem rynku nie wskazywał na to aby sentyment wśród inwestorów istotnie pogorszył się z tego powodu.

W ostatnich godzinach zaatakowane zostało lotnisko w Kuwejcie. Naruszona została także przestrzeń powietrzna w Bahrajnie. Ma to stanowić odwet za uderzenia USA. Spada prawdopodobieństwo osiągnięcia przez obie strony porozumienia, które doprowadziłoby do trwałego udrożnienia Cieśniny Ormuz jeszcze w czerwcu. Rynki przypisują takiemu scenariuszowi ok. 20% szans powodzenia. Prowadzi to do ponownego wzrostu cen ropy naftowej. Za baryłkę WTI zapłacimy obecnie nieco ponad 96 dolarów, o 10% więcej niż na początku tygodnia.

Szereg spółek z szeroko pojętego sektora AI kontynuuje zwycięską passę. Wyróżniają się pod tym względem Intel (+5,9%), Marvell (+4,4%), Iren (+3,2%) czy AMD (+1,7%). Wzrost cen akcji Marvela względem wtorkowego otwarcia sięga już przeszło 35%, za czym po części stoją niezwykle pochlebne słowa CEO Nvidii, Jensena Huanga, który wychodząc w Tajpeju na scenę z szefem Marvella namaścił spółkę jako kolejną, której wartość sięgnie biliona dolarów.

Wykres 1: Zwycięzcy oraz przegrani na Nasdaq 100 (03.06.2026)

Źródło: Bloomberg, 03.06.2026

Szerokim indeksom sektor technologiczny wydaje się dziś jednak ciążyć.

Wykres 2: Notowania sektorowe na Nasdaq 100 (03.06.2026)

Źródło: XTB Research, 03.06.2026

Nie zmienia to faktu, że pozytywny sentyment wokół rozwoju technologii AI jest w tym roku nie tyle motorem napędowym stojącym za spektakularnymi zyskami na amerykańskim rynku, co w zasadzie jedynym ich źródłem. Według analizy Goldman Sachs, po wykluczeniu spółek z szeroko pojętego ekosystemu AI, S&P 500 znajduje się obecnie na niezmienionym poziomie względem początku roku. Z ich uwzględnieniem, przeżywa jeden z najbardziej owocnych okresów od dziesięcioleci.

Rozgrzanie rynki wzmaga IPO SpaceX, które stanowi jeden z głównych tematów internetowych debat w ostatnich dniach. Roadshow dla inwestorów rusza już w tym tygodniu, oficjalny debiut ma zaś nastąpić 12 czerwca. Spółka planuje pozyskać z rynku około 74 mld dolarów przy wycenie całej firmy sięgającej, bagatela, 1,75 biliona dolarów. Już dziś nie ma wątpliwości co do tego, że będzie to największe IPO w historii. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, SpaceX planuje ustalić cenę emisyjną na poziomie 135 USD za akcję i Aż 30% puli akcji ma zostać przeznaczone dla inwestorów indywidualnych.

Analiza techniczna

US100 (D1)

Źródło: xStation, 03.06.2026

Kurs kontynuuje ruch w stromym, dynamicznym kanale wzrostowym, wyznaczonym po odbiciu z dołków z końca marca 2026 roku. Po osiągnięciu historycznych maksimów, cena testuje obecnie dolne ograniczenie wspomnianego kanału, próbując utrzymać tę kluczową linię trendu. Wskaźnik RSI (14) wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie 79.1 pkt, co potwierdza stan silnego wykupienia rynku i uzasadnia potencjalne schłodzenie nastrojów. Choć średnioterminowy układ pozostaje strukturalnie prowzrostowy, to obecna presja przy dolnej bandzie kanału oraz znaczne oddalenie kursu od średniej wykładniczej EMA 50 (ok. 28 105 pkt) zwiększają ryzyko głębszego przesilenia. Jeśli dolna granica kanału zostanie trwale przełamana, a rynek wejdzie w fazę większej realizacji zysków, pierwszym istotnym punktem odniesienia i docelowym wsparciem będzie poziom 23.6% Fibo (ok. 28 645 pkt).

Wiadomości ze spółek

Marvell Technology (MRVL.US): Akcje spółki wystrzeliły w górę po tym jak CEO Nvidii, Jensen Huang, zasugerował na konferencji na Tajwanie, że Marvell może stać się „kolejną firmą o wycenie biliona dolarów” . Nvidia ściśle współpracuje z Marvell przy projektowaniu infrastruktury sieciowej dla AI.

Gamestop ( GME.US ): Spółka rośnie dziś o blisko 8% po bardzo ogłoszeniu bardzo dobrych wyników za Q1. Sprzedaż netto wzrosła o ponad 100 mln USD do poziomu 835 USD. W dużej mierze odpowiadały za to karty, zabawki oraz przedmioty kolekcjonerskie, które odpowiadały za 42% przychodu, notując pokaźny wzrost względem poprzedniego roku.

GitLab ( GTLB.US ): Mniej pozytywna była reakcja rynku na wyniki GitLabu (-5,9%). Firma ogłosiła drastyczny plan restrukturyzacji pod nazwą ” Act Two”. Spółka zwalnia ok. 350 osób, czyli 14% swojej globalnej załogi i wycofuje się z operacji w 22 krajach. CEO, Bill Staples, tłumaczy to wejściem w “erę agentów AI”.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB