Moody’s obniża perspektywę polskiego ratingu, ale utrzymuje go wyżej niż inni

Agencja ratingowa Moody's obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Polski ze stabilnej na negatywną w miniony piątek wieczorem. Jednocześnie agencja potwierdziła rating długoterminowy na poziomie A2, który jest piątym najwyższym w hierarchii agencji i wyższym niż oceny nadawane przez Fitch i S&P (oba na poziomie A-). Warto wspomnieć, że Fitch, który ocenia niżej polski dług, również obniżył ostatnio perspektywę dla ratingu.

Przyczyny obniżenia perspektywy

Decyzja Moody's wynikała ze znacznie słabszych prognoz wskaźników fiskalnych i zadłużenia w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Główne czynniki wpływające na obniżkę perspektywy to:

Rosnący deficyt budżetowy . Zgodnie z zaktualizowanymi prognozami agencji, deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 6,8% PKB w 2025 roku i 6,6% PKB w 2026 roku , znacznie powyżej wcześniejszych prognoz. Pierwotnie planowany deficyt na 2025 rok wynosił 5,5% PKB, jednak został zrewidowany w górę przez rząd do 6,9% PKB.

Zwiększone wydatki publiczne . Agencja wskazała na rosnące wydatki socjalne związane ze starzeniem się społeczeństwa, wyższe płace w sektorze publicznym, wzrost kosztów obsługi długu oraz utrzymanie wydatków na obronę na poziomie około 5% PKB zamiast wcześniej prognozowanych 4%.

Przeszkody polityczne : Moody's podkreśliła impas między rządem a prezydentem , który posiada prawo weta wobec środków konsolidacji fiskalnej. Ten paraliż polityczny utrudnia wdrożenie działań mających na celu redukcję deficytu.

Prognoza długu publicznego

Agencja przewiduje, że obciążenie długiem publicznym Polski będzie rosło, osiągając około 65% PKB w 2026 roku i przekraczając poziom 70% PKB pod koniec dekady. Dług publiczny według unijnej metodologii już wzrósł do 57,4% PKB w pierwszym kwartale 2025 roku z 55,3% PKB na koniec 2024 roku.

Kolejna decyzja agencji ratingowej

Decyzja Moody's nastąpiła dwa tygodnie po podobnym ruchu agencji Fitch, która również obniżyła perspektywę polskiego ratingu do negatywnej. To sygnał, że problemy fiskalne Polski są poważnie traktowane przez międzynarodowe agencje ratingowe. Dodatkowo nadmierne wydatki rządowe w porównaniu do dochodów są zauważalne przez bank centralny, który wskazuje na niepewność dotyczącą cięć stóp procentowych. Niemniej kluczowe dla RPP będą ceny energii i najnowsze projekcje opublikowane w listopadzie.

Reakcja Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów skomentowało, że według Moody's Polska może wrócić do stabilnej perspektywy ratingowej, jeśli znacząco spowolni wzrost obciążenia długiem publicznym i wkroczy na wiarygodną ścieżkę konsolidacji fiskalnej. Resort podkreślił, że agencja uzasadniła utrzymanie ratingu na poziomie A2 wysoką siłą gospodarczą kraju i wzrostem realnego PKB o prawie 3%. W samym komentarzu zabrakło jednak stwierdzeń, w jaki sposób miałoby nastąpić spowolnienie obciążenia długiem w najbliższych latach. Ministerstwo Finansów wskazuje również, że sam rating jest już obarczony takim ryzykiem jak bliskość wojny między Rosją i Ukrainą, co mogłoby sugerować, że w przypadku zakończenia tej wojny, rating Polski będzie miał szanse wzrosnąć.

Implikacje rynkowe

Obniżenie perspektywy ratingowej teoretycznie mogłoby utrudnić rządowi zaciąganie długu i może prowadzić do wyższych kosztów obsługi zadłużenia. Większa konsolidacja fiskalna będzie prawdopodobnie możliwa dopiero po 2027 roku ze względu na nadchodzące wybory parlamentarne i trudną współpracę między rządem a prezydentem.

W przypadku samego polskiego złotego nie widać reakcji podobnie jak było to w przypadku decyzji agencji Fitch. Z reakcją na polskim długu należy poczekać do otwarcia rynków, ale najprawdopodobniej również nie będzie widać tu dużych ruchów. Rentowności 10 letnie pozostają w wąskim trendzie bocznym od kwietnia i nieco szerszym od 2023 roku.

Rentowności 10 letnich obligacji w Polsce. Źródło: Bloomberg Finance LP Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną