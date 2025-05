Morning Wrap (14.05.2025)

USA i Chiny obniżają cła handlowe w przełomowym porozumieniu - Waszyngton zgodził się na zmniejszenie ceł na import z Pekinu ze 145% do 30%, podczas gdy Chiny obniżyły swoje odwetowe cła ze 125% do 10%, oba na okres 90 dni. Chiny zgodziły się również na wycofanie środków pozataryfowych, takich jak kontrole eksportu metali ziem rzadkich. Ogłoszenie nastąpiło w formie rzadkiego wspólnego oświadczenia po rozmowach wysokiego szczebla w Genewie w miniony weekend.

Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem utrzymuje się mimo napięć - indyjskie rynki bez kontynuacji trendu po poniedziałkowym wzroście o 4%. Nifty 50 spadł o 0,5%, a BSE Sensex 30 stracił 1,1% we wczesnym handlu we wtorek. Premier Indii Modi ostrzegł Pakistan, że Indie ponownie uderzą w "kryjówki terrorystów" za granicą w przypadku ataku, odrzucając "nuklearny szantaż" Islamabadu, choć zawieszenie broni wynegocjowane przez USA wydaje się być utrzymane.

Chiny sygnalizują otwartość na dalsze rozmowy handlowe - komentarz w dzienniku People's Daily, oficjalnej gazecie Partii Komunistycznej, z zadowoleniem przyjmuje deeskalację ceł i wyraża gotowość do kontynuowania negocjacji. Komentarz zauważa, że "droga przed nami może nie być gładka, ale Chiny są gotowe do współpracy ze stroną amerykańską", jednocześnie stwierdzając, że Waszyngton musi "gruntownie" skorygować swoje praktyki jednostronnego podwyższania ceł.

Ceny ropy spadają z dwutygodniowych maksimów - ropa Brent spadła o 0,3% do 64,74 USD za baryłkę, a WTI obniżyła się o 0,3% do 61,77 USD. Rynki pozostają zaniepokojone rosnącą podażą, gdyż OPEC zwiększył produkcję bardziej niż oczekiwano od kwietnia. Analitycy ING zauważyli, że "choć złagodzenie napięć handlowych między Chinami a USA jest pomocne, nadal istnieje sporo niepewności co do tego, co stanie się za 90 dni".