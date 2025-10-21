Nadchodzą wyniki Coca-Cola🗽Czego oczekuje rynek?

Dziś przed sesją w USA, Coca-Cola przedstawi wyniki finansowe za III kwartał roku. Rynek spodziewa się przychodów na poziomie około 12,4 mld USD, co oznacza wzrost o 4,2% rok do roku. Nadal jednak oczekuje się utrzymania presji na wolumen sprzedaży, szczególnie w regionie APAC, gdzie w drugim kwartale odnotowano spadek wolumenów o 5%, a kierownictwo już wcześniej ostrzegało, że ten trend może się utrzymać przez pewien czas.

Przychody: 12,4 mld USD (+4,2% r/r)

12,4 mld USD (+4,2% r/r) EBIT: 3,87 mld USD (+5,4% r/r)

3,87 mld USD (+5,4% r/r) Zysk na akcję (EPS): 0,78 USD (+1,3% r/r)

Z drugiej strony oczekuje się, że spółka potwierdzi prognozy wzrostu na cały rok, zakładające organiczny wzrost przychodów o 5–6% rok do roku oraz niższy wzrost sprzedaży netto z powodu negatywnego wpływu wahań kursowych. W rzeczywistości efekt ten ma być widoczny już w wynikach za trzeci kwartał – zysk na akcję ma wzrosnąć jedynie o 1,3%, właśnie z powodu wpływu zabezpieczeń walutowych. W tym kontekście Coca-Cola kontynuuje zacieśnianie współpracy między spółką macierzystą a rozlewniami, aby działały jako jeden zespół, zwiększając tym samym efektywność i korzyści skali.

Efekty tego będą bardziej widoczne w momencie, gdy spółka zdoła zwiększyć wolumen sprzedaży. Jednocześnie strategia firmy koncentruje się na rozszerzaniu działalności na rynkach rozwijających się, gdzie mieszka zdecydowana większość światowej populacji. Na rynkach dojrzałych wzrost sprzedaży wolumenowej będzie trudny do osiągnięcia ze względu na już bardzo wysoki udział w rynku, dlatego wzrost w tych krajach pochodzi głównie z podwyżek cen. Kluczowe dla Coca-Coli będzie więc połączenie umiarkowanych podwyżek cen w krajach rozwiniętych z rosnącym wolumenem sprzedaży na rynkach rozwijających się.

Akcje Coca-Coli (KO.US)

Akcje spółki zbliżają się do testu EMA200 (czerwona linia). Jeśli wyniki okażą się mocniejsze, od prognoz możemy uznać poziom 69 USD za symboliczny poziom graniczny, którego wybicie sugerowałoby możliwą zmianę trendu.

Źródło: xStation5