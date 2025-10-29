USA zainwestuje 80 mld USD w energię jądrową 🗽Akcje Cameco rosną prawie 20% po umowie z Westinghouse

Najważniejsze wnioski Spółki z sektora uranu notują dziś spore wzrosty

USA przeznaczy 80 mld USD na zakup reaktorów Westinghouse, gdzie 49% akcji posiada Cameco

Administracja Trumpa zobowiązała się do przeznaczenia ponad 80 miliardów dolarów na zakup reaktorów jądrowych Westinghouse. Stany Zjednoczone mogą uzyskać około 8% udziałów w spółce po osiągnięciu określonych progów zysków, a debiut giełdowy (IPO) stanie się możliwy, jeśli jej wycena przekroczy 30 miliardów dolarów do 2029 roku .

Akcje Cameco wzrosły o 23,4% , osiągając historyczne maksima, dzięki 49% udziałowi w Westinghouse. Z kolei australijskie spółki uranowe zyskały średnio 10% , z największymi wzrostami Boss Energy, Peninsula Energy i Alligator Energy.

Transakcja wpisuje się w serię pozytywnych impulsów dla sektora, takich jak ponowne uruchomienie elektrowni Three Mile Island przez Microsoft, inwestycja Amazona w SMR o wartości 500 mln USD oraz 19% cięcie produkcji Cameco. Jednocześnie wyzwania operacyjne w Paladin i Boss Energy pokazują, że zmienność w sektorze pozostaje wysoka. Rząd USA inwestuje w przyszłość energetyki jądrowej W środę akcje spółek uranowych gwałtownie wzrosły po ogłoszeniu, że administracja Trumpa sfinalizowała umowę na budowę co najmniej 80 miliardów dolarów nowych reaktorów jądrowych Westinghouse. Projekt jest częścią szerzej zakrojonego planu odbudowy krajowego sektora nuklearnego. Inicjatywa odzwierciedla wcześniejsze rządowe inwestycje kapitałowe w Intel i US Steel , mające na celu rozwiązanie problemów z finansowaniem, które wstrzymywały rozwój projektów mimo rosnącego zapotrzebowania na energię napędzanego przez AI i centra danych .

, mające na celu rozwiązanie problemów z finansowaniem, które wstrzymywały rozwój projektów mimo rosnącego zapotrzebowania na energię napędzanego przez . Zgodnie z warunkami umowy Stany Zjednoczone wystąpią jako główny nabywca nowych reaktorów, co umożliwi rozpoczęcie budowy i zamówienia komponentów o długim czasie realizacji. Struktura inwestycji może w przyszłości zapewnić rządowi około 8% udziałów w Westinghouse, jeśli spółka osiągnie odpowiedni poziom zysków. W dalszej perspektywie rozważany jest debiut giełdowy, jeśli wycena przekroczy 30 miliardów dolarów. Rekordowe wzrosty Cameco Akcje Cameco, drugiego największego producenta uranu na świecie, wzrosły o ponad 20%, osiągając nowy rekord. Warto przypomnieć, że spółka posiada 49% udziałów w Westinghouse, podczas gdy pozostałe 51% należy do Brookfield Asset Management i Brookfield Renewable Partners. Umowa między USA a Westinghouse zakłada również udział podatników w zyskach po przekroczeniu poziomu 17,5 miliarda dolarów oraz możliwość IPO, jeśli wycena spółki przekroczy 30 miliardów dolarów do 2029 roku. Po ogłoszeniu informacji notowania spółek uranowych notowanych w USA wzrosły szeroko – Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy i Uranium Royalty Corp zyskały od 5 do 20%. Źródło: xStation5

