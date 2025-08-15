czytaj więcej
Najważniejsze informacje o szczycie Trump - Putin

13:25 15 sierpnia 2025

Szczyt Trump–Putin odbędzie się dziś o 21:00, polskiego czasu w bazie wojskowej na Alasce i dotyczyćma przede wszystkim wynegocjowania zawieszenia broni w wojnie w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony, obawia się „zamrożenia” konfliktu i nieformalnego uznania rosyjskiej kontroli nad 1/5 terytorium Ukrainy. Rozmowa Putina z Trumpem ma trwać ok. 6 do 7 godzin wg. szacunków Kremla, na które powołuje się RIA. W komentarzach dla mediów Trump sugerował, że 'przyciśnie' Putina, by uzyskać zadowalające rezultaty dzisiejszych rozmów, a prawdopodobieństwo ich ew. fiaska ocenił 'tylko' na 25%. W efekcie akcje spółek obronnych w Europie dziś tracą, a rynek wycenia realną szansę na zawieszenie broni w Ukrainie. 

  • Trump chce wzmocnić swój wizerunek globalnego rozjemcy i zdobyć Pokojową Nagrodę Nobla; od dawna przedstawia wojnę jako „krwawą łaźnię”, z ryzykiem eskalacji. Putin odniósł pewną korzyść wizerunkową – może pokazać, że próby izolacji Rosji zawiodły, a Moskwa wróciła do dyplomatycznej gry na wysokim szczeblu.

  • Źródła sugerują, że Kreml może być skłonny do kompromisu ze względu na problemy gospodarcze i koszty dalszej wojny. Potencjalny kompromis to zamrożenie frontu w obecnym kształcie, gwarancje nienaruszania wschodnich granic NATO i częściowe zniesienie sankcji na Rosję.

  • Trump deklaruje, że po spotkaniu z Putinem, jeśli rozmowy pójdą dobrze, chciałby zorganizować trójstronny szczyt w Alasce z udziałem Zełenskiego i dopuścić do rozmów europejskich sojuszników USA

  • Rosja liczy na uniknięcie dodatkowych sankcji i groźby taryf na eksport ropy, które dotknęłyby głównych odbiorców – Chiny i Indie.

  • Putin przed szczytem zasugerował możliwość nowej umowy o kontroli zbrojeń nuklearnych, która zastąpi ostatnie obowiązujące porozumienie, wygasające w lutym 2026 r. Zełenski domaga się gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz odrzuca formalne przekazanie terytorium Rosji.

  • Rosyjskie warunki zawieszenia broni z 2024 r. obejmowały m.in. wycofanie wojsk Ukrainy z części Doniecka, Zaporoża i Chersonia oraz rezygnację z aspiracji do NATO. Ukraina ocenia te warunki jako przegraną i de facto kapitulację.

  • Z drugiej strony think-tank The Institute for The Study of War przekazał, że ukraińskie dywizje poczyniły postępy, m.in. na kierunku łymańskim i choć armia rosyjska porusza się naprzód na kilku kierunkach frontu, w innych jest stroną, która przegrywa starcia. Jest niepewne, czy w takich okolicznościach, Ukraina zaakceptuje utratę sporej ilości terytoriów.

 

W ostatnim czasie, mimo silnego oporu Rosja zajmuje coraz więcej ukraińskich terytoriów. Źródło: Bloomberg Finance L.P

Ukraina nie jest na przegranej pozycji w wojnie, ale strategicznie stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami. Odbicie wszystkich, zajętych przez Rosjan terytoriów wydaje się bardzo mało prawdopodobne, a Rosjanie nie odejdą z nich dobrowolnie. Jedynymi wyjątkami wydaje się być atrakcyjna dla Putina umowa handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, ale nawet w jej obliczu, rosyjska armia będzie chciała zachować pełną kontrolę nad bogatym w surowce Donbasem. Ukraińska integralność terytorialna stała się  kartą przetargową. Źródło: ISW

