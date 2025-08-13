NATGAS odbija 2% po rekordowych spadkach⛈️Najzimniejszy sierpień od 8 lat?

Kontrakty terminowe na amerykański gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) rosną dziś prawie 2% po wyprzedażach z ostatnich dni. Ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny spadły wczoraj do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Prognozy i formujący się huragan na Atlantyku mogą potencjalnie ochłodzić temperatury jeszcze mocniej, zmniejszając popyt na energię elektryczną w USA. Szacunki mówią, że sierpień w kraju może być w tym roku najzimniejszy od 8 lat.
Patrząc na prognozy pogody w USA, wydaje się, że trudno upatrywać w tym niewielkim, dzisiejszym odbiciu czynnika pogodowego. Prognozy nie uległy istotnej zmianie w ciągu ostatnich dni. Temperatury na wschodnim wybrzeżu USA pozostają w większości w normie, lub delikatnie poniżej średnich (z wyjątkiem wybrzeża Florydy), a prognoza na Midwest — choć upalna, daleka jest od ekstremów.
Ten obszar USA jest też mniej zamieszkały, przez co sam katalizator w postaci większego popytu na klimatyzację pozostaje ograniczony, mimo wysokich temperatur. Według danych NatGasWeather produkcja gazu w USA od miesięcy przekracza 3100 mld stóp sześciennych, co sugeruje zdrową relację podaży i popytu. Trwające dziś delikatnie odreagowanie wydaje się mieć przyczyny bardziej techniczne, niż fundamentalne.
Źródło: CPC, NOAA
Źródło: NGI
Źródło: xStation5
