Podsumowanie dnia - Punkt zwrotny na Wall Street

Wall Street mocno odbija na fali dobrych danych z rynku pracy i usług w USA.
Ropa naftowa traci, przebijając poziom 60 USD po dużym wzroście zapasów.
Złoto i srebro rosną pomimo spadku oczekiwań na cięcia stóp procentowych.
- Kontrakty terminowe na Wall Street zaliczają mocne ożywienie wobec pozytywnych danych gospodarczych z USA oraz nadziei na anulowanie części ceł nałożonych przez Trumpa na niektóre kraje
- US500 rośnie niemal 0,7%, natomiast US100 rośnie w okolicach 1%. US2000 rośnie ponad 1,4%, co pokazuje, że ożywienie jest szerokie i w zasadzie tyczy się przede wszystkim innych sektorów niż technologiczny
- Dane ADP dotyczące zatrudnienia pokazały przyrost na poziomie 42 tys. przy oczekiwaniu na poziomie 28-30 tys. Dane wskazują na to, że sytuacja na rynku pracy mogła ulec polepszeniu, nawet w okresie rekordowego już zawieszenia prac amerykańskiego rządu
- Indeks ISM dla sektora usług przyniósł odbicie niespodziewane do poziomu 52,4 przy oczekiwaniu 50,8 oraz przy poprzednim poziomie 50. Choć subindeks cenowy wzrósł aż do 70 punktów, wzrost motywowany był subindeksem aktywności gospodarczej oraz nowych zamówień, co wskazuje na odporność gospodarki
- EURUSD konsoliduje się poniżej poziomu 1,1500 wobec spadającego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w USA w grudniu. Mimo tego Miran z Fed wskazuje, że USA potrzebują niższych stóp procentowych a scenariusz wyższej inflacji jest mało prawdopodobny
- Raport DOE pokazuje przyrost zapasów aż o 5,2 mln brk na dzień przy oczekiwaniu niewielkiego spadku. Przyrost zapasów to efekt zmniejszonego przetwórstwa ropy. Jednocześnie spadają zapasy produktów, co powoduje próbę odbicie cen ropy od poziomu 60 USD za baryłkę. Ostatecznie jednak 4 test dzisiaj doprowadził do przebicia tego poziomu. Ropa traci dzisiaj 1,2%
- Złoto i srebro odrabiają wczorajsze straty, rosnąc odpowiednio 1,3% oraz 2,3%, co jest związane z rosnącą niepewnością dotyczącą dalszego zamknięcia prac rządu. Co ciekawe złoto odbija nawet pomimo spadających oczekiwań na cięcia stóp procentowych w USA
- Sąd Najwyższy w USA rozpoczyna przesłuchania dotyczące zasadności decyzji Donalda Trumpa o nakładaniu ceł dzięki swoich specjalnym uprawnieniom. Pierwsze doniesienia wskazują na to, że Sąd wątpi w zasadność i legalność decyzji Trumpa
- Indeksy PMI dla sektora usług z Europy zaskoczyły dzisiaj pozytywnymi wynikami, co wspierało ożywienie na europejskich indeksach. DE40 wzrósł dzisiaj o 0,9%, natomiast FRA40 wzrósł o 0,7%
- McDonald oraz AMD zyskują po publikacji kwartalnych wyników, ze względu na pozytywne rezultaty (McDonald pokazał wzrost, choć minimalnie rozczarował względem oczekiwań, ale pokazuje odporność na obecną niepewność, natomiast AMD pokazuje perspektywy dalszego mocnego wzrostu). Arista Networks oraz SMCI zaliczają mocne korekty.
- Po sesji na Wall Street poznamy wyniki spółek technologicznych Arm oraz Qualcomm
