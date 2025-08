NATGAS traci 2% i testuje dołki z listopada 2024 mimo prognoz upałów w USA 📉

Kontrakty na ameryka艅ski gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) spadaj膮 do najni偶szych poziom贸w od p贸藕nej jesieni ubieg艂ego roku i testuj膮 wsparcie przy poziomie 2,95 USD.聽Mimo prognozowanych upa艂贸w, popyt pozostaje ograniczony z powodu 艂agodnej pogody w wi臋kszo艣ci USA. Co istotne, nadpoda偶 gazu i wysokie stany magazynowe przyt艂aczaj膮 rynek, pomimo rosn膮cego eksportu i oczekiwanych wy偶szych temperatur.

Je艣li ceny zbli偶aj膮 si臋 do istotnego poziomu technicznego 2,972 USD. Przebicie tego wsparcia mo偶e otworzy膰 drog臋 do dalszych spadk贸w, nawet w okolice 2,885 USD 鈥 poziomu, kt贸ry nie by艂 testowany od miesi臋cy.

Cho膰 modele meteorologiczne zapowiadaj膮 wzrost temperatur w okresie od 9 do 17 sierpnia z potencja艂em na 30 do 40 stopni Celsjusza, w wielu stanach bie偶膮ce warunki pozostaj膮 zbyt 艂agodne, by istotnie zwi臋kszy膰 zapotrzebowanie na ch艂odzenie.

Dzi艣 wi臋kszo艣膰 USA do艣wiadcza umiarkowanych temperatur, co ogranicza krajowy popyt na gaz.聽Dopiero koniec tygodnia przyniesie silniejsze zapotrzebowanie na energi臋 elektryczn膮, w po艂udniowych stanach i Kalifornii. Mimo prognozowanego wzrostu tzw. 鈥瀙ower burn鈥 (zu偶ycia gazu do produkcji energii), rynek terminowy jest聽sceptyczny.

Kluczowy jest fakt, 偶e produkcja w Stanach Zjednoczonych nadal ro艣nie, podczas gdy konsumpcja spada - mimo, 偶e ulega sezonowym i pogodowym wahaniom. Raportowana w pi膮tek 1 sierpnia聽dzienna produkcja gazu suchego w kontynentalnych stanach USA si臋gn臋艂a 108,1 mld st贸p sze艣ciennych (Bcf/d), co oznacza spory wzrost o 3,4% r/r. Tymczasem popyt krajowy skurczy艂 si臋 a偶 o 13% r/r, do poziomu 76,1 Bcf/d.

Z drugiej strony eksport LNG z ameryka艅skich port贸w wzr贸s艂 do 15,2 Bcf/d. To co prawda jest pozytywnym sygna艂em, ale niewystarczaj膮cym, by zr贸wnowa偶y膰 presj臋 poda偶y.聽Wed艂ug analiz Baker Hughes, liczba aktywnych wiertni gazowych wzros艂a o 2, osi膮gaj膮c poziom 124. Oznacza to, 偶e jest on najwy偶szy od dw贸ch lat. Administracja naciska te偶 na dalszy wzrost.

Z kolei raport EIA (Energy Information Administration) opublikowany w czwartek przela艂 dodatkow膮 porcj臋 nied藕wiedziej retoryki na rynek: Wzrost zapas贸w (za ostatni tydzie艅 zako艅czony 25 lipca) wskaza艂 na +48 mld st贸p sze艣膰iennych (bcf),聽 a konsensus rynkowy zak艂ada艂 +41 Bcf. To niemal dwukrotnie wi臋cej ni偶 pi臋cioletnia 艣rednia dla tego okresu (+24 Bcf). Aktualne poziomy zapas贸w s膮 o 6,7% wy偶sze ni偶 艣rednia pi臋cioletnia, mimo 偶e o 3,9% ni偶sze ni偶 rok temu. Z drugiej strony wzrost produkcji energii elektrycznej wyni贸s艂 8,1% r/r, ale to nie wystarczy艂o, by zr贸wnowa偶y膰 negatywny dla cen wp艂yw zapas贸w i wysokiej produkcji.

NATGAS (interwa艂 D1)

Z jednej strony, modele pogodowe sugeruj膮 nadchodz膮c膮 fal臋 gor膮ca, w centrum i na Wschodzie USA, co mog艂oby oznacza膰 wzrost zu偶ycia. Z drugiej strony, rynek nie reaguje na te prognozy z entuzjazmem, 艣wiadomy fundamentalnego kontekstu, w kt贸rym poda偶 przewy偶sza popyt, a ceny nie zale偶膮 tylko od pogody.聽Poda偶 przewy偶sza popyt, a ceny nie s膮 zale偶ne tylko od pogody i zmiennych prognoz.聽Patrz膮c nadzienny RSI, wska藕nik sugeruje poziomy bliskie wyprzedaniu, a kluczowe opory le偶膮 przy 3,14 USD (reakcje cenowe) i 3,38 USD (Fibonacci). Z drugiej strony spadek poni偶ej 2,90 USD mo偶e otworzy膰 rynkowi drog臋 do sporej korekty.

