NATGAS traci 6% wobec chłodnej pogody w USA i huraganu Erin na Atlantyku⛈️

Notowania kontraktów terminowych na gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) w USA tracą dziś prawie 6% i spadają do niemal 9-miesięcznych minimów. Spadki napędzają: wysokie poziomy produkcji, brak prognoz upałów W USA i oczekiwania co do niższego popytu na początku września. Dodatkowym czynnikiem, który ciąży cenom jest spadek wolumenu gazu kierowanego do zakładów eksportujących LNG.

Według danych grupy LSEG w 48 kontynentalnych stanach USA) wzrosło do 108,5 mld stóp sześciennych dziennie (bcf) w sierpniu, wobec 107,8 bcfd w lipcu. Prognozy pogodowe wskazują, że pogoda pozostanie w dużej mierze w normie, do początku września. To chłodniejsza prognoza, niż oczekiwano. Gorący początek lata ustępuje miejsca chłodniejszemu klimatowi, podczas gdy firmy zwiększyły produkcję.

Źródło: NOAA

Aktualnie zapasy gazu w USA są ok. 6% wyższe niż średnia dla tego okresu roku i prognozują, że w najbliższych tygodniach zapasy będą nadal rosnąć w szybszym niż zwykle tempie. Prognozy analityków gazu wskazują, że popyt na gaz spadnie do 110 bcf, wobec 105,7 bcf w przyszłym tygodniu (rewizja w dół względem wczorajszej). W ujęciu dziennym, dostawy gazu do eksportu LNG miały wzrosnąć we wtorek do 15,3 bcfd z dwutygodniowego minimum 14,2 bcfd w poniedziałek, po ograniczeniach w pracy kilku zakładów, w tym Sabine Pass firmy Cheniere Energy.

Huragan Erin

Narodowe Centrum Huraganów USA (NHC) prognozuje, że atlantycki huragan Erin, znajdujący się w pobliżu Bahamów, przesunie się na północ, a następnie na wschód wzdłuż wybrzeża USA w tym tygodniu. Erin może jednak spowodować sztorm tropikalny w czwartek i prawdopodobnie ochłodzi temperaturę na Wschodnim Wybrzeżu USA.

Szacunki NHC mówią, że Erin, ma 60% szans na przekształcenie się w cyklon w ciągu tygodnia, gdy będzie przesuwał się na zachód. Choć huragany mogą wspierać ceny gazu poprzez zakłócenia wydobycia w Zatoce Meksykańskiej, często prowadzą do spadku popytu.

Powodem są wstrzymania pracy zakładów LNG i odcinanie prądu milionom gospodarstw domowych i firm, co zmniejsza popyt z elektrowni). Tylko około 2% całkowitego wydobycia gazu w USA pochodzi z Zatoki Meksykańskiej, ale ponad 40% energii elektrycznej w USA wytwarzają elektrownie gazowe. Co więcej, huragany mogą prowadzić do chłodniejszej pogody.

Źródło: xStation5