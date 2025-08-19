Podsumowanie dnia: Spadki na Wall Street 📌Korekta na złocie i Bitcoinie

- Wall Street odnotowuje spadki na fali wyprzedaży spółek technologicznych. Największą korektę odnotowuje Nasdaq (US100: -1,2%), następnie Russel 2000 (US2000: -0,75%) oraz S&P 500 (US500: -0,5%). DJIA (US30) handluje na płasko.
- Stratom przewodzi Palantir (-8,3%) oraz kluczowi producenci półprzewodników (AMD: -5,1%, Nvidia: -2,9%, Broadcom: -3,5%). Wyjątkiem jest Intel, który zyskuje na fali oferty przejęcia 10% spółki przez rząd USA oraz japoński SoftBank.
- Francuska agencja AFP poinformowała, że Władimir Putin miał podczas wczorajszego telefonu z Donaldem Trumpem zaproponować Moskwę jako miejsce spotkania z prezydentem Ukrainy.
- Doniesienia Axios sugerują, że Rosja wciąż zajmuje ‘maksymalistyczne’ stanowisko w negocjacjach, a Putin miał zaproponować Chiny jako ‘neutralny kraj’, dający Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, zamiast NATO i USA
- Dane dot. rozpoczętych budów domów w USA wypadły powyżej oczekiwań (1,43 mln, prognoza 1,29 mln, poprzednio 1,36 mln), napędzając notowania spółek sektora nieruchomości.
- Inflacja w Kanadzie spadła zgodnie z oczekiwaniami do 1,7% (poprzednio 1,9%), natomiast baza inflacyjna w ujęciu miesięcznych wypadła poniżej oczekiwań (0,1%, prognoza 0,4%, poprzednio 0,1%). Spadek dynamiki cen przy jednoczesnej słabości kanadyjskiego rynku pracy istotnie przesuwa oczekiwania wobec polityki Banku Kanady w stronę powrotu obniżek stóp procentowych (aktualnie 2,75%; ostatnie cięcie w marcu).
- Pomimo strat na otwarciu indeksy w Europie zakończyły sesję na zielono, a kontrakt na Euro Stoxx 50 (EU50) chwilowo przekroczył psychologiczny poziom 5500 punktów, osiągając najlepszy wynik od marca. Największe zyski odnotowała giełda w Wiedniu (AUT20: +1,6%), Warszawie (W20: +1,05%), Zurychu (SUI20: +0,87%) oraz Paryżu (FRA40: 0,84%). Kontrakty na DAXa (DE40) handlują na płasko.
- Na rynku forex: indeks dolara handluje na płasko. Najsilniejszą walutą G10 jest dzisiaj japoński jen, który jako jedyny umacnia się istotnie względem dolara (USDJPY: -0,25%), Euro (EURUSD: 1,165) oraz frank (USDCHF: 0,807) handlują na płasko, a dolar kanadyjski osuwa się po danych CPI (USDCAD: +0,4%).
- Kontrakty terminowe na gaz ziemny spadają o ponad 5% do 9-miesięcznych minimów wobec solidnej progukcji, prognoz chłodniejszej, niż oczekiwano pogody w USA oraz huraganu Erin, który może uderzyć w popyt ze strony elektrowni i ochłodzić klimat na wschodnim wybrzeżu
- Futures na kawę zyskują ponad 2% przez niekorzystne wzorce pogodowe w Brazylii, gdzie lokalne przymrozki i zimna pogoda uderzają zarówno w produkcję, jak i jakość ziaren, ciążąc także prognozom na przyszły sezon zbiorów
- Akcje spółek z rynku uranu tracą w miarę jak rynek wycenia perspektywę możliwego rozejmu w Ukrainie i poprawy relacji USA i Rosji, co ograniczyłoby szanse na ograniczenia importu uranu z Rosji do USA
- Kryptowaluty cofają sie wobec spadków na amerykańskiej giełdzie. Bitcoin spadł do ok. 113 tys. USD, a Ethereum spada do niespełna 4200 USD. Mimo szans na utworzenie funduszu ETF opartego na Dogecoine, cena tokenu także spada o ponad 5%.
- Słabo radzą sobie dziś także metale jak złoto, które traci prawie -0,5% i srebro, które cofa się o ponad -1%. Podobnie spadki obserwujemy również w kontraktach na ceny ropy brent i WTI, która spada o ponad 1%.
Źródło: xStation5
