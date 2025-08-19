US100 traci 1,4% 📉

Wyprzedaż akcji technologicznych powoduje spadki na Wall Street 🗽

Korekta w sektorze technologicznym po zadowalających wynikach Home Depot, które zwiększają niepewność wokół oczekiwanej obniżki stóp Fed. Spadkami wyróżnia się kontrakt na Nasdaq 100 (US100), przy czym US30 i US500 radzą sobie lepiej, z uwagi na mniejszą wagę spółek technologicznych. Sektor półprzewodników i oprogramowania napędza dzisiejsze spadki.

Akcje Nvidia (NVDA.US) tracą ponad 3% i podobną korektę notuje Taiwan Semiconductor oraz Broadcom, którego walory spadają o prawie 4%.

Intela (INTC.US: +7%) przeżywają euforię w związku z ogłoszoną ofertą przejęcia 10% spółki przez rząd USA oraz japoński SoftBank, który ma kupić akcje firmy, warte ok. 2 mld USD.

W sektorze software akcje Palantir cofają się o prawie 10%, bardzo słabo wyglądają też notowania Oracle (ORCL.US) i Applovin (APP.US). Po wynikach zyskuje z kolei Palo Alto Networks (PANW.US: +4%).

Poza realizacją zysków i obawami o stanowisko Fed, rynke może nie być zadowolony z pierwszych ustaleń co do szczytu Putin - Zełenski, ponieważ Rosja miała odrzucić propozycję europejskich krajów i USA jako 'gwarantujących pokój' i chce, by gwarantem były Chiny, a Putin ma wciąż utrzymywać 'maksymalistyczne' stanowisko w negocjacjach. Informacje na ten temat przekazał Axios.

Wśród sektorów największe zyski odnotowują deweloperzy oraz podstawowe dobra konsumenckie. Optymizm w sektorze nieruchomości jest przede wszystkim zasługą wyższych od oczekiwań danych dot. rozpoczętych budowach domów oraz komentarzy Scotta Bessenta, iż obniżki stóp procentowych w USA wesprą przede wszystkim rynek nieruchomości.

Z kolei zadowalające wyniki Home Depot dopełniły obrazu solidnej dynamiki przychodów największych detalistów oraz ich dotychczasową odporność na cła Donalda Trumpa. O ile przychody, sprzedaż i zyski Home Depot wypadły nieco poniżej oczekiwań, to spółka utrzymała prognozy pomimo potencjalnej niepewności w związku z cłami czy końcem pokoju handlowego między USA a Chinami.

Na optymizm wpływają również oczekiwania obniżek stóp procentowych. Zarząd wskazał na rosnące zainteresowanie mniejszymi projektami remontowymi, a lipiec przyniósł wyraźne odbicie sprzedaży po słabszych wynikach w maju i czerwcu.

Optymizm może na nowo zwrócić uwagę inwestorów w stronę spółek defensywnych, które zostawały konsekwentnie z tyłu ze względu na niczym niezachwianą wiarę w sektor technologiczny.

Rzeczywiście połączenie dość solidnych danych makro z USA, przy utrzymującym się ryzyku inflacyjnym, które potwierdzają ostatnie dane PPI, University of Michigan, a teraz również wyniki finansowe detalistów, mogą sugerować, że Fed nie będzie skłonny luzować politykę przedwcześnie, a presja Trumpa na bank centralny będzie rosła.

Departament handlu USA dodał dziś kolejne 407 produktów, które obejmą cła na aluminium i stal. Dane wskazują, że amerykańskie spółki z rynki miedzi podnoszą ceny, choć groźby celne Trumpa zostały istotnie złagodzone. Producenci przewodów elektrycznych korzystają z ‘siły cenowej’, a w ślad za nimi podążyć mogą też inne sektory gospodarki.

Kontrakty na Nasdaq100 spadają dziś o prawie 1,4%, a wskaźnik RSI spadł poniżej 20, sugerując wyprzedanie. Od wielu godzin przeważa wolumen sprzedażowy.

Akcje Palantir dominują dziś spadki wśród dużych spółek i testują okolice wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia).

