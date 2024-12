⏬NATGAS traci niemal 3%

Prognozy wskazujące na wyraźne ocieplenie powodują spadki cen gazu

Ceny gazu wytraciły niemal cały skok cenowy, który miał miejsce na otwarciu tego tygodnia. Ceny gazu otworzyły się blisko 3,3 USD/MMBTU na początku tego tygodnia, ale dzisiaj luka wzrostowa została domknięta i testowane są okolice 3,0 USD/MMBTU. Wzrost cen gazu z początku tego tygodnia był związany z dosyć sporym zużyciem gazu w USA. Nie można wykluczyć, że ceny ponownie zaliczą presję wzrostową w chwili publikacji danych o zapasach w czwartek. Z drugiej strony prognozy na najbliższe tygodnie wskazują na wyraźnie wyższe temperatury niż standardowo.

W drugiej połowie grudnia temperatury powinny wzrosnąć do poziomów wyższych niż standardowe. Źródło: NOAA

Liczba stopniodni grzewczych wyraźnie spadła w USA, po mocnym wzroście na początku tego miesiąca. To oznacza, że popyt grzewczy zmniejsza się. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena spada dzisiaj do poziomu 3 USD/MMBTU i domykana jest luka, która powstała na początku tego tygodnia. Chociaż sezonowość wskazuje na spadki w drugiej części grudnia, to nie można wykluczyć ożywienia w czwartek, kiedy publikowane będą dane dotyczące zapasów. Zużycie gazu z ostatnich dni sugeruje, że spadek zapasów za poprzedni i bieżący tydzień może być nieco większy niż standardowy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że zapasy gazu w USA znajdują się obecnie na 5 letnich szczytach, dlatego nie powinno dojść do obaw o nadmierne zużycie gazu w trakcie zimy. Źródło: xStation5