NATGAS traci ponad 7% 🚨

*Notowania gazu ziemnego (NATGAS) doświadczają dynamicznej korekty, oddalając się od zeszłotygodniowych szczytów przy 5,5 USD/MMBTU i testując kluczowe wsparcie w okolicach 4,3 USD. Co istotne, niedźwiedzie nastroje utrzymały się nawet pomimo publikacji "byczego" raportu EIA.
Kluczowe wnioski:
-
Rynek ignoruje dane historyczne: Raport EIA wykazał potężny spadek zapasów o -177 bcf (wobec prognoz -166 bcf i poprzedniego odczytu -12 bcf). Mimo że jest to odzwierciedlenie mroźnego początku grudnia (najzimniejszy od 2017 r.), rynek dyskontuje już przyszłość, a nie przeszłość. Reakcja spadkowa na tak silny odczyt jest sygnałem słabości popytu spekulacyjnego.
-
Zmiana frontu pogodowego: Głównym katalizatorem wyprzedaży jest aktualizacja modeli pogodowych (NOAA). Prognozy na drugą połowę grudnia wskazują na nadejście fali ciepła przemieszczającej się z zachodu na wschód USA, co drastycznie obniży liczbę stopniodni grzewczych (HDD) w kluczowym okresie.
Źródła: NOAA
-
Podaż wciąż ciąży: Rekordowa produkcja gazu w USA stanowi "sufit" dla wzrostów, gdy tylko presja pogodowa osłabi się.
-
Sytuacja techniczna: Cena testuje wsparcie przy 4,3 USD/MMBTU, zbiegające się z 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą, której rynek nie testował od 20 października. Co jednak ciekawe wskaźnik RSI dla zakresu 14 ostatnich dni nie wskazuje na nadmierne wyprzedanie instrumentu.
Źródło: xStation
