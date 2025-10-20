NATGAS zyskuje 12% 🚨📈

- Ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 12% do poziomu 3,34 USD/mmBtu w związku z prognozami ochłodzenia pogody, wysokim eksportem LNG, słabszą produkcją w 48 stanach kontynentalnych oraz prognozami wysokiego zapotrzebowania na ogrzewanie w połączeniu z agresywnym pokrywaniem krótkich pozycji, podczas gdy duże zapasy gazu, przekraczające o 4% średnią z ostatnich pięciu lat, pomogły zrównoważyć obawy dotyczące podaży.
W poniedziałek ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny w USA (NATGAS) wzrosły o 12%, a kontrakt listopadowy osiągnął poziom 3,34 USD/mmBtu — najwyższy od prawie dwóch tygodni i największy dzienny wzrost od końca września. Wzrost ten był spowodowany prognozami chłodniejszej pogody, które spowodowały gwałtowny wzrost popytu na ogrzewanie, powodując wzrost dwutygodniowej prognozy dotyczącej stopniogodzin ogrzewania z 118 do 164. Analitycy wskazali również na agresywne pokrywanie krótkich pozycji po okresie, w którym narosły pozycje spekulacyjne, co wzmocniło wzrosty, ponieważ inwestorzy pospiesznie wycofywali się z pesymistycznych zakładów.
Dodatkowym czynnikiem napędzającym wzrosty był niemal rekordowy poziom eksportu LNG, który w październiku osiągnął 16,4 mld stóp sześciennych dziennie, w porównaniu z 15,7 mld stóp sześciennych dziennie w poprzednim miesiącu, co wskazuje na utrzymujący się popyt międzynarodowy. Tymczasem produkcja w 48 stanach kontynentalnych spadła do 106,6 mld stóp sześciennych dziennie i chociaż zapasy w USA są o około 4% powyżej średniej z ostatnich pięciu lat, utrzymująca się słaba produkcja w połączeniu z silnym eksportem sprawiają, że rynek jest wrażliwy na zmiany podaży. Ceny referencyjne odbiły się o ponad 15% w ciągu ostatniego miesiąca, a dynamika wzrostu odzwierciedla zarówno zacieśnienie bilansu, jak i ryzyko pogodowe sprzyjające wzrostom.
NATGAS przebił 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (złota krzywa na poniższym wykresie), która historycznie była ważnym punktem w ogólnym długoterminowym trendzie. Przełamanie tego poziomu teoretycznie odwraca poprzedni trend spadkowy aktywów na wzrostowy. Warto jednak pamiętać, że ogólne rezerwy gazu w Stanach Zjednoczonych pozostają powyżej historycznej średniej.
Źródło: xStation
