Palo Alto - after Earnings

Przychody: 2,47 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 2,46. Wzrost rok do roku 16%.

EPS na poziomie 0,93 wobec oczekiwanych 0,89. Wzrost rok do roku o 19%.

Wzrost portfolio zamówień do 15,5 miliarda, z czego 5,85 miliarda to powtarzalne przychody z tytułu rozwiązań „Next Gen Security” - w tym segmencie wzrost kolejno 24% i 29% rok do roku.

Wzrost przychodów nie odbywa się kosztem zysków, wolne przepływy pieniężne rosną do 1,7 miliarda dolarów przy marży FCF na poziomie 19%.

Największa spółka giełdowa specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie opublikowała wyniki. Palo Alto, rośnie i ma rosnąć dalej — jak utrzymuje zarząd. Spółka dostarczyła i pobiła oczekiwania w prawie wszystkich kluczowych wskaźnikach, mimo to jednak — spółka na handlu po/przed sesyjnym spadła o ponad 4%? Co zatem popsuło nastroje inwestorów?W sprawozdaniu finansowym ciężko na pierwszy rzut oka dopatrzyć się jakichkolwiek powodów do obaw czy rozczarowań.Prognozy mają utwierdzić inwestorów odnośnie obiecujących wyników w przyszłości:Przychody za kolejny kwartał mają wynieść między 2,47-2,50 miliardów a przychód za cały rok finansowy mają przekroczyć 10,5 miliardów dolarów przy EPS na poziomie 3,8-3,9 - obie figury powyżej konsensusu oczekiwań. Do 2028 roku marża operacyjna ma wynieść ponad 40%.Jednocześnie, spółka zapowiedziała kolejny duży zakup — tym razem jest to Chronosphere mające poprawić ofertę i zdolności Palo Alto odnośnie nadzoru i AI. Zakup ten będzie kosztował 3,35 miliarda dolarów.W świetle tych informacji, która z nich spowodowała przecenę na akcjach spółki?

Przede wszystkim przemawiają tu nie liczby a trendy — konkretnie jego nachylenie. Mowa tu o tempie wzrostów które, mimo że jest imponujące to przy zestawieniu danych historycznych — spada. Wzrost jest w dalszym ciągu niezwykle imponujący, ale przy wskaźniku P/E sięgającym ponad 140 - imponujący to za mało.

PANW.US (D1)

Źródło: xStation5