Palo Alto - after Earnings

W sprawozdaniu finansowym ciężko na pierwszy rzut oka dopatrzyć się jakichkolwiek powodów do obaw czy rozczarowań.
- Przychody: 2,47 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 2,46. Wzrost rok do roku 16%.
- EPS na poziomie 0,93 wobec oczekiwanych 0,89. Wzrost rok do roku o 19%.
- Wzrost portfolio zamówień do 15,5 miliarda, z czego 5,85 miliarda to powtarzalne przychody z tytułu rozwiązań „Next Gen Security” - w tym segmencie wzrost kolejno 24% i 29% rok do roku.
- Wzrost przychodów nie odbywa się kosztem zysków, wolne przepływy pieniężne rosną do 1,7 miliarda dolarów przy marży FCF na poziomie 19%.
Przychody za kolejny kwartał mają wynieść między 2,47-2,50 miliardów a przychód za cały rok finansowy mają przekroczyć 10,5 miliardów dolarów przy EPS na poziomie 3,8-3,9 - obie figury powyżej konsensusu oczekiwań. Do 2028 roku marża operacyjna ma wynieść ponad 40%.
Jednocześnie, spółka zapowiedziała kolejny duży zakup — tym razem jest to Chronosphere mające poprawić ofertę i zdolności Palo Alto odnośnie nadzoru i AI. Zakup ten będzie kosztował 3,35 miliarda dolarów.
W świetle tych informacji, która z nich spowodowała przecenę na akcjach spółki?
Przede wszystkim przemawiają tu nie liczby a trendy — konkretnie jego nachylenie. Mowa tu o tempie wzrostów które, mimo że jest imponujące to przy zestawieniu danych historycznych — spada. Wzrost jest w dalszym ciągu niezwykle imponujący, ale przy wskaźniku P/E sięgającym ponad 140 - imponujący to za mało.
PANW.US (D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.