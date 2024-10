⏫NATGAS zyskuje 3% przez huragan

Kolejny huragan w USA może doprowadzić do spadku produkcji gazu

Ceny gazu rosły dzisiaj 3%, choć później wzrost został lekko zredukowany. Mocne wzrosty są kontynuowane wobec ryzyka kolejnego huraganu w USA, który może zaszkodzić produkcji gazu, która obecnie jest już nieco niższa niż w zeszłym roku. Estymuje się, ze produkcja wyniosła dzisiaj 100,5 bcfd, co stanowi spadek o niemal 1% r/r. Z kolei popyt (bez eksportu) oceniany jest na poziomie 71,7 bcfd, co stanowi wzrost na poziomie 10,7% r/r.

Warto zauważyć, że gaz doświadczył w tym roku pierwszego pozytywnego rolowania dwucyfrowego i następnie nie doszło do pełnego domknięcia luki. Od otwarcia ceny po rolowaniu wzrost cen wynosi już ponad 10%. Krzywa terminowa wskazuje obecnie, że cena styczniowego kontraktu może dojść do poziomu ok. 3,5 USD/MMBTU. Biorąc jednak ostatnie zmiany popytowo-podażowe, może narastać presja na wzrosty cen.

Cena gazu kontynuuje silne wzrosty po wrześniowym rolowaniu. W zeszłym roku w tym samym okresie po rolowaniu doszło do wzrostu o ponad 20%, zanim doszło do korekty w drugim i trzecim tygodniu października. Źródło: xStation5