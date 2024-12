Netflix i Disney z rekordami oglądalności w trakcie świątecznych imprez sportowych 📺

Netflix (NFLX.US) i Disney (DIS.US) mogą pochwalić się mocnymi wynikami oglądalności najważniejszych rozgrywek w okresie świątecznym na amerykańskim rynku. Średnio na jeden mecz NBA transmitowany 25 grudnia przypadało ok. 5,25 mln widzów, a największą oglądalnością cieszył się mecz między Los Angeles Lakers i Golden State Warriors, który w szczytowym momencie oglądało 8,32 mln fanów. Tym samym był to rekord oglądalności w ciągu osatniach pięciu lat.

Dla Disney’a jest to bardzo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę ekspozycję spółki na ten rynek przez kanały ESPN. Dzięki prawom do transmisji NBA Disney odnotował wzrost oglądalności o 4% w ciągu tego roku, a statystyki z okresu świąt wskazują na wzrost zainteresowania sportem na platformie o 84% w porównaniu do poprzedniego roku.

Netflix również może pochwalić się sukcesem związanym z jego segmentem sportowym. Średnia przypadająca na dwa mecze NFL w trakcie Święta Bożego Narodzenia wyniosła prawie 25 mln widzów, przy czym w szczytowym momencie mecz Baltimore Ravens kontra Houston Texans oglądało 27 mln widzów, co stanowi rekord w historii streamingu NFL.

Obie spółki rozszerzają swoją ekspozycję na rynek sportowy, zmieniając klasyczną formułę platform streamingowych związanych tradycyjnie z produkcjami filmowymi, serialowymi oraz dokumentalnymi. Wobec tegorocznych sukcesów na arenie sportowej (m.in. walka Jake’a Paula z Mike’em Tysonem oraz meczy NFL) możemy spodziewać się dalszego zwiększania przez spółki ekspozycji na ten segment rozrywki.