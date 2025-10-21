Netflix rozczarowuje wynikami za III kwartał 2025 roku. Akcje spadają około 5% w handlu po sesji!

Zysk netto wyniósł 2,5 mld USD przy oczekiwanych 3,01 mld USD, a zysk na akcję spadł do 5,87 USD vs. prognozowane 7 USD; akcje spółki tracą ponad 5% w handlu pozasesyjnym.

Netflix opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025 roku, które niestety rozczarowały rynek. Przychody spółki wyniosły 11,51 miliarda USD, co oznacza wzrost o około 17% rok do roku i jest zgodne z oczekiwaniami analityków. Jednak zysk netto osiągnął poziom 2,5 miliarda USD, co okazało się wynikiem niższym od prognozowanych 3,01 miliarda USD. Największym rozczarowaniem okazał się zysk na akcję, który spadł do 5,87 USD przy oczekiwanych 7 USD. To wyraźny sygnał, że marża operacyjna i rentowność spółki znalazły się pod presją, co przełożyło się na umiarkowany spadek kursu akcji po publikacji raportu. W efekcie akcje Netflixa w handlu posesyjnym tracą około 5% w momencie pisania, co odzwierciedla negatywną reakcję inwestorów na wyniki finansowe i związane z nimi ryzyka.

Jednym z głównych czynników negatywnie wpływających na wyniki okazał się spór podatkowy w Brazylii. Netflix musiał uwzględnić jednorazowy wydatek podatkowy przekraczający 600 milionów USD, co znacząco obniżyło marżę operacyjną do poziomu 28%. Dodatkowo, koszty operacyjne rosną szybciej niż przychody, co wskazuje, że mimo rosnącej skali działalności, presja kosztowa staje się coraz bardziej odczuwalna. Wpływ brazylijskiego sporu podatkowego to również wyraźne przypomnienie o istotnym ryzyku regulacyjnym, które może negatywnie wpływać na wyniki finansowe firmy w kolejnych okresach.

Choć Netflix nie ujawnił konkretnych liczb, dostępne sygnały i komentarze dotyczące rynku amerykańskiego, kluczowego dla spółki, sugerują, że tempo pozyskiwania nowych użytkowników mogło być niższe od oczekiwań. Taka sytuacja może świadczyć o rosnącej ostrożności konsumentów, zwłaszcza na dojrzałych rynkach, gdzie istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne, takie jak inflacja i niepewność gospodarcza, ograniczające wydatki na usługi streamingowe.

Z drugiej strony, Netflix odnotował silny wzrost na rynkach europejskich i azjatyckich oraz dynamiczny rozwój segmentu reklamowego, który po raz pierwszy zaczął generować istotne przychody. Mimo wyzwań, spółka zrealizowała ważne cele strategiczne na 2025 rok. W trzecim kwartale zaprezentowano bogaty katalog nowych treści, w tym drugi sezon serialu Wednesday, program kulinarny Bon Appétit, koreański serial Your Majesty oraz kontynuację Happy Gilmore 2. Ogromną popularnością cieszył się film KPop Demon Hunters, który stał się najchętniej oglądanym tytułem w historii platformy.

Segment reklamowy zanotował rekordowy kwartał pod względem sprzedaży, a Netflix podwoił nakłady na kampanię reklamową w Stanach Zjednoczonych. Dużym sukcesem okazała się także transmisja walki bokserskiej Canelo kontra Crawford, która została najchętniej oglądaną męską walką mistrzowską XXI wieku.

Netflix chce zakończyć rok z dobrym impetem. W planach są między innymi premiera finałowego sezonu Stranger Things, nowe serie The Diplomat i Nobody Wants This, a także produkcje autorstwa Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow i Riana Johnsona. Firma planuje również więcej wydarzeń na żywo, w tym mecze NFL w okresie świątecznym oraz kolejną walkę bokserską, tym razem pomiędzy Jake’em Paulem a Tankiem Davisem.

Spółka prognozuje przychody za czwarty kwartał na poziomie około 11,96 miliarda USD, co nieznacznie przewyższa konsensus rynkowy wynoszący 11,90 miliarda USD. Przewidywany zysk na akcję ustalono na poziomie 5,45 USD. To może sugerować, że firma zamierza zakończyć rok z pozytywną dynamiką, wspieraną przez silną ofertę programową i rozwój treści na żywo.

Wyniki Netflixa za trzeci kwartał 2025 roku pokazują firmę stojącą przed istotnymi wyzwaniami operacyjnymi i rynkowymi. Rosnące koszty, ryzyka podatkowe oraz spowolnienie wzrostu liczby subskrybentów na kluczowych rynkach mogą wpływać na wycenę spółki w kolejnych miesiącach. Niemniej jednak, sukces segmentu reklamowego, silna oferta treści i rozwój wydarzeń na żywo dają podstawy do umiarkowanego optymizmu. Inwestorzy będą z pewnością bacznie obserwować, czy Netflix zdoła utrzymać zainteresowanie użytkowników i zrealizować ambitne plany rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB