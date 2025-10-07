New York Fed publikuje nowe prognozy wyższej inflacji na 1 rok 🔔

Oczekiwania wzrostu cen akcji w ciągu roku wzrosły do

Najważniejsze wnioski Oczekiwania inflacyjne na 1 rok wzrosły do 3,4% (z 3,2%); na 3 lata pozostały bez zmian na poziomie 3,0% ; na 5 lat wzrosły do 3,0% (z 2,9%).

Prawdopodobieństwo wzrostu bezrobocia w ciągu roku wzrosło do 41,1% (+2,0 pp); ryzyko utraty pracy do 14,9% (+0,4 pp) .

Oczekiwania wzrostu cen akcji w ciągu roku wzrosły do 39,8% (+0,9 pp), powyżej średniej 12-miesięcznej 38,0% .

New York Fed opublikował właśnie nowy raport bazujący na ankietach zebranych od gospodarstw domowych dotyczący oczekiwań inflacyjnych oraz warunków gospodarczych. We wrześniu oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wzrosły w horyzoncie krótkoterminowym (1 rok: 3,4%) i długoterminowym (5 lat: 3,0%), przy stabilnym poziomie średnioterminowym (3 lata: 3,0%). Rozbieżności w prognozach zawęziły się na 1- i 5-letnim horyzoncie; niepewność inflacyjna spadła dla 1 roku, pozostała bez zmian dla 3 lat i wzrosła dla 5 lat. Oczekiwania wzrostu cen nieruchomości utrzymały się czwarty miesiąc z rzędu na poziomie 3,0%. Przewidywane roczne zmiany cen wzrosły dla żywności (5,8%, +0,3 pp), paliwa (4,2%, +0,3 pp), opieki medycznej (9,3%, +0,5 pp) i czynszów (7,0%, +1,0 pp), natomiast spadły dla kosztów studiów (7,0%, –0,8 pp). Nastroje na rynku pracy osłabły mimo odbicia w odsetku osób oczekujących znalezienia pracy po zwolnieniu (47,4%, z 44,9%, nadal poniżej 51,0% średniej rocznej). Oczekiwania wzrostu wynagrodzeń spadły do 2,4%, a ankietowani przewidują wyższe prawdopodobieństwo wzrostu bezrobocia (41,1%) oraz nieco większe ryzyko utraty pracy (14,9%) i dobrowolnych odejść (20,7%). Jeśli chodzi o finanse gospodarstw domowych, oczekiwany wzrost dochodów pozostał stabilny (2,9%), wzrost wydatków spowolnił do 4,7%, a postrzegane ryzyko opóźnień w płatnościach spadło do 12,6% (poniżej średniej 13,5%). Gospodarstwa domowe oceniają swoją sytuację nieco lepiej niż rok temu, ale z mniejszym optymizmem patrzą w przyszłość. Wzrosły oczekiwania dotyczące wyższych podatków (3,6%), wzrostu długu publicznego (7,5%), nieznacznego wzrostu stóp oszczędności (24,9%) oraz prawdopodobieństwa wzrostu cen akcji w ciągu roku (39,8%).

