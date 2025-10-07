PILNE: Zamówienia w Niemczech poniżej oczekiwań. EUR/USD traci

- Zamówienia w niemczech zaskoczyły negatywnie
- Spadek zamówień miesiąc do miesiąca
Główne Dane:
-
Zamówienia M/M (miesiąc do miesiąca): -0,8% (prognoza bloomberga: +1,2%, poprzednio: -2,9%)
-
Zamówienia Y/Y (rok do roku): +1,5% (prognoza bloomberga 3,1%: poprzednio: -3,4%)
Zamówienia w niemieckim przemyśle w sierpniu okazały się słabsze od oczekiwań, spadając o 0,8% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 1,2%. Spadek ten nastąpił po wcześniejszym spadku o 2,9% w lipcu.
W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 1,5%, co stanowi poprawę względem wcześniejszego spadku o 3,4%.
Rozczarowujący wynik miesięczny sugeruje utrzymującą się słabość popytu w przemyśle, prawdopodobnie związaną z niepewnością gospodarczą i słabszym zapotrzebowaniem. Jednocześnie wzrost roczny może wskazywać na pewną stabilizację w porównaniu do wcześniejszych spadków.
Negatywnie na odczyt zamówień zareagowało euro i osłabiło się do dolara.
Źródło: xStation
