PILNE: Zamówienia w Niemczech poniżej oczekiwań. EUR/USD traci

Główne Dane:

Zamówienia M/M (miesiąc do miesiąca) : -0,8% (prognoza bloomberga: +1,2%, poprzednio: -2,9%)

Zamówienia Y/Y (rok do roku): +1,5% (prognoza bloomberga 3,1%: poprzednio: -3,4%)

Zamówienia w niemieckim przemyśle w sierpniu okazały się słabsze od oczekiwań, spadając o 0,8% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 1,2%. Spadek ten nastąpił po wcześniejszym spadku o 2,9% w lipcu.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 1,5%, co stanowi poprawę względem wcześniejszego spadku o 3,4%.

Rozczarowujący wynik miesięczny sugeruje utrzymującą się słabość popytu w przemyśle, prawdopodobnie związaną z niepewnością gospodarczą i słabszym zapotrzebowaniem. Jednocześnie wzrost roczny może wskazywać na pewną stabilizację w porównaniu do wcześniejszych spadków.

Negatywnie na odczyt zamówień zareagowało euro i osłabiło się do dolara.

Źródło: xStation