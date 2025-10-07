Przedstawiciele FOMC dostrzegają strukturalne zmiany przez AI; Kashkari i Miran popierają dwie obniżki w tym roku 🔎

Stephen Miran

Miran stwierdził, że niepewność gospodarcza zmniejszyła się i wzrost może się poprawić, jednak polityka monetarna musi pozostać ukierunkowana na przyszłość ze względu na opóźnienia w jej oddziaływaniu. Ostrzegł, że zarówno zbyt silne, jak i zbyt słabe zacieśnienie niesie ryzyka, dodając, że jest bardziej pewny niż inni, iż inflacja będzie dalej hamować w miarę wygasania presji czynszowej i mieszkaniowej. Oszacował neutralną stopę procentową na około 0,5%, zauważając, że rozwój sztucznej inteligencji może ją podnosić, choć dowody na to są niejednoznaczne. Miran, zaprzysiężony we wrześniu 2025 r., zgłosił zdanie odrębne na ostatnim posiedzeniu, opowiadając się za obniżką stóp o 50 pb, zamiast 25 pb.

Neel Kashkari (Fed z Minneapolis)

Kashkari stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by oszacować wpływ taryf na inflację, ale zauważył, że ostatnie dane wskazują na symptomy podobne do stagflacji. Popiera dwie kolejne obniżki stóp o 25 pb w tym roku, argumentując, że wyprzedzające luzowanie może zrównoważyć rosnące ryzyko wzrostu bezrobocia. Uważa, że neutralna stopa procentowa prawdopodobnie wzrosła do około 3,1%, co oznacza, że polityka Fed nie jest tak restrykcyjna, jak się wcześniej wydawało. Kashkari dodał, że Fed mógłby przyspieszyć obniżki, jeśli rynek pracy się osłabi, zatrzymać je, jeśli inflacja utrzyma się na obecnym poziomie, lub nawet ponownie podnieść stopy, jeśli presja cenowa powróci — choć, jego zdaniem, prawdopodobieństwo, że same taryfy podniosą inflację powyżej 3%, jest niewielkie.

Raphael Bostic (Fed z Atlanty)

Bostic skupił się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy, wskazując, że często wspiera pracowników, ale może ich również zastępować, gdy jest to opłacalne, co czyni reskilling (nauczanie nowych umiejętności) kluczowym. Nazwał to najtrudniejszym okresem do prognozowania w obliczu strukturalnych zmian, choć zaznaczył, że „nikt nie uważa, że katastrofa jest na horyzoncie”. Wyjaśnił też, że rządowe gwarancje poprzez Fannie Mae i Freddie Mac pomagają utrzymać niższe stopy procentowe kredytów hipotecznych w USA. Bostic nie skomentował bieżącej polityki pieniężnej.

Mary C. Daly (Fed z San Francisco)

Daly określiła sztuczną inteligencję jako potencjalnie transformacyjną i zwiększającą produktywność, dodając, że nie ma dowodów na masową utratę miejsc pracy. Odrzuciła obawy o „bańkę AI” jako zagrożenie finansowe, nazywając ją raczej „dobrą bańką”, która napędza pożyteczne inwestycje. Daly podkreśliła również, że rynek pracy pozostaje najlepszym wskaźnikiem siły konsumentów i nie odniosła się do bieżącej polityki monetarnej.