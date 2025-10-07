Przedstawiciele FOMC dostrzegają strukturalne zmiany przez AI; Kashkari i Miran popierają dwie obniżki w tym roku 🔎

- Stephen I. Miran bardziej optymistycznie ocenia spadek inflacji w miarę słabnięcia presji czynszowej
- Neel Kashkari ostrzega przed oznakami stagflacji i popiera jeszcze dwie obniżki stóp w tym roku
- Raphael Bostic skupia się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy
- Mary C. Daly uważa AI za czynnik transformacyjny, zwiększający produktywność bez masowych utrat miejsc pracy
- Stephen I. Miran bardziej optymistycznie ocenia spadek inflacji w miarę słabnięcia presji czynszowej
- Neel Kashkari ostrzega przed oznakami stagflacji i popiera jeszcze dwie obniżki stóp w tym roku
- Raphael Bostic skupia się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy
- Mary C. Daly uważa AI za czynnik transformacyjny, zwiększający produktywność bez masowych utrat miejsc pracy
Stephen Miran
Miran stwierdził, że niepewność gospodarcza zmniejszyła się i wzrost może się poprawić, jednak polityka monetarna musi pozostać ukierunkowana na przyszłość ze względu na opóźnienia w jej oddziaływaniu. Ostrzegł, że zarówno zbyt silne, jak i zbyt słabe zacieśnienie niesie ryzyka, dodając, że jest bardziej pewny niż inni, iż inflacja będzie dalej hamować w miarę wygasania presji czynszowej i mieszkaniowej. Oszacował neutralną stopę procentową na około 0,5%, zauważając, że rozwój sztucznej inteligencji może ją podnosić, choć dowody na to są niejednoznaczne. Miran, zaprzysiężony we wrześniu 2025 r., zgłosił zdanie odrębne na ostatnim posiedzeniu, opowiadając się za obniżką stóp o 50 pb, zamiast 25 pb.
Neel Kashkari (Fed z Minneapolis)
Kashkari stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by oszacować wpływ taryf na inflację, ale zauważył, że ostatnie dane wskazują na symptomy podobne do stagflacji. Popiera dwie kolejne obniżki stóp o 25 pb w tym roku, argumentując, że wyprzedzające luzowanie może zrównoważyć rosnące ryzyko wzrostu bezrobocia. Uważa, że neutralna stopa procentowa prawdopodobnie wzrosła do około 3,1%, co oznacza, że polityka Fed nie jest tak restrykcyjna, jak się wcześniej wydawało. Kashkari dodał, że Fed mógłby przyspieszyć obniżki, jeśli rynek pracy się osłabi, zatrzymać je, jeśli inflacja utrzyma się na obecnym poziomie, lub nawet ponownie podnieść stopy, jeśli presja cenowa powróci — choć, jego zdaniem, prawdopodobieństwo, że same taryfy podniosą inflację powyżej 3%, jest niewielkie.
Raphael Bostic (Fed z Atlanty)
Bostic skupił się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy, wskazując, że często wspiera pracowników, ale może ich również zastępować, gdy jest to opłacalne, co czyni reskilling (nauczanie nowych umiejętności) kluczowym. Nazwał to najtrudniejszym okresem do prognozowania w obliczu strukturalnych zmian, choć zaznaczył, że „nikt nie uważa, że katastrofa jest na horyzoncie”. Wyjaśnił też, że rządowe gwarancje poprzez Fannie Mae i Freddie Mac pomagają utrzymać niższe stopy procentowe kredytów hipotecznych w USA. Bostic nie skomentował bieżącej polityki pieniężnej.
Mary C. Daly (Fed z San Francisco)
Daly określiła sztuczną inteligencję jako potencjalnie transformacyjną i zwiększającą produktywność, dodając, że nie ma dowodów na masową utratę miejsc pracy. Odrzuciła obawy o „bańkę AI” jako zagrożenie finansowe, nazywając ją raczej „dobrą bańką”, która napędza pożyteczne inwestycje. Daly podkreśliła również, że rynek pracy pozostaje najlepszym wskaźnikiem siły konsumentów i nie odniosła się do bieżącej polityki monetarnej.
EBC nie szykuje się na zmiany. EURUSD niedowartościowane?
Komentarz Giełdowy: Październikowe decyzje Banków Centralnych
Konferencja RPP po decyzji - Listopadowa projekcja będzie kluczowa
Chiński gambit: surowce jako broń w wojnie technologicznej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.