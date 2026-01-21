Newag na torze zwycięstwa. Nowe kontrakty i nowe rynki!📈

Newag wchodzi w 2026 rok w bardzo dobrej kondycji operacyjnej i rynkowej. Portfel zamówień spółki przekracza obecnie 10,3 mld zł na lata 2025–2029, co zapewnia wysoką widoczność przychodów na kolejne lata i potwierdza silną pozycję producenta na polskim rynku taboru szynowego. Kolejne umowy wykonawcze pokazują, że Newag pozostaje naturalnym beneficjentem modernizacji kolei, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Najświeższym potwierdzeniem tej tendencji jest informacja z 21 stycznia o podpisaniu trzeciej umowy wykonawczej z Województwem Małopolskim i Kolejami Małopolskimi na dostawę siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość kontraktu wynosi 311,06 mln zł netto, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2028–2029. W ramach umowy ramowej z 2024 roku Małopolska zakontraktowała już łącznie 19 składów, w tym sześć finansowanych z KPO, sześć z Funduszu Europejskiego dla Małopolski oraz najnowszą transzę, co jasno pokazuje rosnące zaufanie regionalnych przewoźników do oferty sądeckiego producenta.

Równolegle Newag finalizuje przetarg na kolejne pojazdy dla Województwa Podlaskiego, co pokazuje elastyczność spółki w odpowiadaniu na potrzeby rynku i rozwijaniu różnych segmentów oferty. Złożona oferta opiewa na 117,83 mln zł brutto i mieści się w budżecie zamawiającego, co zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego podpisania umowy. To kolejny przykład dywersyfikacji produktowej spółki i odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na tabor zdolny do pracy także na liniach niezelektryfikowanych.

W strukturze backlogu uwagę zwracają również duże kontrakty centralne i komercyjne. Newag realizuje zamówienia na 63 lokomotywy wielosystemowe oraz 35 dwunapędowych EZT dla PKP Intercity, 31 EZT dla Województwa Śląskiego, 12 EZT dla Małopolski, a także 22 lokomotywy Dragon dla prywatnych operatorów. W tym segmencie szczególnie istotny jest kontrakt na 20 lokomotyw Dragon 2 dla ORLEN Kolej o wartości 438 mln zł netto, z dostawami zaplanowanymi na 2028 rok. Około 2,3 mld zł portfela stanowią opcje w istniejących umowach, co dodatkowo wzmacnia widoczność przyszłych przychodów. Warto przypomnieć, że 2025 rok był najlepszym w ponad 140 letniej historii spółki, z nowymi zleceniami o łącznej wartości około 11 mld zł.

Perspektywy na kolejne lata pozostają korzystne również dzięki działaniom strategicznym poza rynkiem krajowym. Homologacja lokomotyw Dragon 2 na rynek niemiecki otwiera Newagowi dostęp do jednego z największych i najbardziej rentownych rynków kolejowych w Europie, szczególnie w segmencie towarowym. Jest to naturalny kolejny krok po ugruntowaniu pozycji w Polsce i może w dłuższym terminie istotnie zwiększyć skalę działalności eksportowej. Dodatkowym wsparciem popytu pozostają środki z KPO oraz Funduszu Europejskiego Modernizacyjnego, a potencjalne uruchomienie kolejnych opcji w umowach z regionami takimi jak Śląsk, Pomorze czy Małopolska może podnieść wartość portfela zamówień nawet powyżej 12 mld zł.

Źródło: xStation5

Mimo że realizacja tak ambitnego harmonogramu dostaw wiąże się z wyzwaniami operacyjnymi, a kwestie regulacyjne pozostają elementem ryzyka, obecne momentum rynkowe wyraźnie sprzyja Newagowi. Spółka coraz wyraźniej wyrasta na krajowego championa w segmencie taboru szynowego, korzystającego z długoterminowego trendu modernizacji kolei i strukturalnych inwestycji infrastrukturalnych.