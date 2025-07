Niemiecka produkcja przemysłowa przebija oczekiwania 💡

Niemiecka produkcja przemys艂owa przekracza oczekiwania. By艂o to nap臋dzane wzrostem w przemy艣le motoryzacyjnym, energetycznym i farmaceutycznym. Rok do roku produkcja wzros艂a o 1%, co jest pierwszym wzrostem od dw贸ch lat.

Produkcja przemys艂owa w Niemczech (r/r):聽

Warto艣膰: 1%聽

Prognoza: -0,3%聽

Poprzednio: -2,2%聽

Produkcja przemys艂owa w Niemczech (m/m):聽

Warto艣膰: 1,2%聽

Prognoza: -0,2%聽

Poprzednio: -1,4%聽

殴r贸d艂o: xStation聽