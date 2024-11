Niemiecki producent stali Thyssenkrupp zyskuje 10% po wynikach kwartalnych 📈

Akcje Thyssenkrupp notuj膮 dzi艣 10% wzrost po tym jak firma przedstawi艂a nieco lepsze, od prognoz wyniki finansowe i zaskoczy艂a dywidend膮. Na przysz艂y rok g艂贸wny, niemiecki producent stali i okr臋t贸w wojennych oczekuje od 100 mln do 500 mln EUR zysku netto.聽

Zako艅czenie roku fiskalnego dla firmy okaza艂o si臋 lepsze, ni偶 oczekiwano; firma odnotowa艂a wy偶szy o 32%, od consensusu zysk przed opodatkowaniem (EBIT). Prognozy na rok 2025 okaza艂y si臋 nieznacznie poni偶ej prognoz (zw艂aszcza od strony oczekiwa艅 wzgl臋dem wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych), ale rynek zainteresowa艂 si臋 walorami firmy, po艣rednio dzi臋ki silnym wzrostom Rheinmetall, kt贸ry jeszcze latem wskazywa艂, 偶e mo偶e d膮偶y膰 do przej臋cia segmentu marynarki wojennej w Thyssenkrupp. Lepsze wyniki firma przypisa艂a sile w sektorze morskim i us艂ug materia艂owych, kt贸re zr贸wnowa偶y艂y firmie s艂aby wynik Steel Europe.

Thyssenkrupp spodziewa si臋 wzrostu sprzeda偶y o 0% do 3% w roku obrotowym 2024/2025. W prognozach firma szacuje skorygowany Ebit od 600 mln EUR do 1 mld EUR, wobec 820 mln EUR prognoz Bloomberga i zysk netto od 100 mln do 500 mln EUR, wobec 595,2 mln EUR oczekiwa艅. Dywidenda na akcj臋 ma wynie艣膰 w tym roku 0.15 EUR za walor, oczekiwano 0.12 EUR; przy stracie netto 1.51 mld EUR (oczekiwano 347.5 mln EUR). W efekcie strata na akcj臋 to 3.3 EUR wobec 0.3 EUR prognoz. Sprzeda偶 spad艂a w rosku fiskalnym do 35 mld EUR; szacowano 34.87 mld EUR (spadek o -6.6%).

Przychody European Steel Unit: 10,74 mld EUR, -13% r/r, szacunki 10,62 mld EUR

Sprzeda偶 us艂ug materia艂owych: 12,13 mld EUR, -11% r/r, szacunki 12,36 mld EUR聽

Sprzeda偶 technologii motoryzacyjnych: 7,54 mld euro, -4,7% r/r

Sprzeda偶 system贸w morskich: 2,12 mld EUR, +16% r/r

Sprzeda偶 technologii dekarbonizcji (chemia):聽3,85 mld EUR

Skorygowany Ebit 567 mln EUR, -19% r/r, szacunki 525,5 mln EU

Skorygowany EBIT European Steel Unit 261 mln EUR, -18% r/r

Us艂ugi materia艂owe skorygowany Ebit 204 mln EUR, +15% r/r

Technologia motoryzacyjna skorygowany Ebit 245 mln EUR, -7,9% r/r

Systemy morskie skorygowany Ebit 125 mln EUR, +71% r/r

Decarbon Technologies skorygowana strata Ebit 54 EUR

Pomimo wycofania si臋 Carlyle z procesu przetargowego, Thyssenkrupp pozostaje zaanga偶owany w znalezienie samodzielnego rozwi膮zania dla sektora Marine Systems (spin-off, partnerstwa przemys艂owe). Firma nadal prowadzi negocjacje z rz膮dem

rz膮dem niemieckim w sprawie ew. udzia艂u skarbu pa艅stwa.聽 Proces sprzeda偶y Automation Engineering zosta艂 na razie wstrzymany; zamiast tego firma planuje stopniowe聽zamykanie dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z uk艂adami nap臋dowymi w Bremie do 2026 r.

Thysenkrupp (TKA.DE) interewa艂 D1

Od do艂ka z lata akcje Thysenkrupp wzros艂y ju偶 niemal 40%, a g艂贸wny op贸r stanowi 艣rednia EMA200; jej ew. test implikowa艂by kolejny 10% wzrost dla waloru, kt贸ry stopniowo wraca do 艂ask inwestor贸w - nie wiadomo jednak na jak d艂ugo i czy rzeczywi艣cie Thyssenkrupp oka偶e si臋 po艣rednim beneficjentem szerszych program贸w obronnych i produkcji amunicji w Niemczech; z pewno艣ci膮 aspekty te mog膮 stanowi膰 nie w pe艂ni zdyskontowany w wycenie potencja艂, cho膰 nawet je艣li si臋 ziszcz膮 - inwestorom nie podoba si臋 przed艂u偶ona s艂abo艣膰 w biznesie 'komercyjnym' grupy, kt贸ry uzale偶niony jest w du偶ej mierze od koniunktury w europejskiej gospodarce.

殴r贸d艂o: xStation5

Wycena Thyssenkrupp na poziomie 3.2 wska藕nika ceny w relacji do przysz艂ych zysk贸w jest niewymagaj膮ca i odzwierciedla pewien potencja艂 wzrostowy, w scenariuszu materializacji o偶ywienia re-industrializacji Niemiec; wsparcie stanowi膰 mo偶e przede wszystkim przemys艂 obronny i potencjalnie wi臋kszy portfel zam贸wie艅. Komercyjna dzia艂alno艣膰 w segmencie stali s艂abnie, a pozosta艂e sektory dzia艂alno艣ci ledwo 'bilansuj膮' sp贸艂ce s艂absze wyniki w tym obszarze.聽Marine Systems zwi臋kszy艂o liczb臋 zam贸wie艅 dzi臋ki rozszerzeniu dw贸ch istniej膮cych zam贸wie艅 w sektorze okr臋t贸w podwodnych i wy偶szemu zainteresowaniu w sektorze elektroniki morskiej.聽

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P