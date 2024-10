Nike traci 6% po wynikach 📉Sprzedaż rozczarowuje, spółka wycofuje roczne prognozy

Nike (NKE.US) traci dzi艣 prawie 7% przed otwarciem gie艂dy w USA, poniewa偶 inwestorzy poczuli rozczarowanie z powodu spadku przychod贸w w I kwartale fiskalnym 2025 r. i wycofania ca艂orocznych prognoz, cho膰 zysk na akcj臋 pobi艂 oczekiwania, a mar偶e brutto uleg艂y poprawiej. Firma prze艂o偶y艂a bardzo oczekiwany 鈥濪zie艅 Inwestora鈥 zaplanowany na listopad, przygotowuj膮c si臋 jednocze艣nie do powo艂ania nowego dyrektora generalnego. Ze wzgl臋du na zbli偶aj膮ce si臋 zmiany, Nike zdecydowa艂o si臋 wycofa膰 ca艂oroczne prognozy; teraz zamierza przedstawia膰 wy艂膮cznie kwartalne wytyczne 鈥瀗a pozosta艂膮 cz臋艣膰 roku鈥.

Przychody : 11,59 mld USD wobec 11,65 mld USD prognozowanych i 12,94 mld USD rok wcze艣niej, spadek o 10% r/r.

: 0,70 USD vs 0,52 USD exp. i 0,94 USD rok wcze艣niej) (wynik netto 1,05 mld USD vs 1,45 mld USD rok wcze艣niej) spadek o 28% r/r. Mar偶a brutto: 45,4% wobec 44,4% oczekiwanych przez Street Account, 1,2% wy偶sza ni偶 44,2% w poprzednim kwartale聽

Biznes Nike spowalnia

Sprzeda偶 w Nike Direct spad艂a o 12% rok do roku, a Nike Digital o prawie 20% w uj臋ciu rocznym. Sprzeda偶 w sklepach Nike wzros艂a o 1% r/r, ale sprzeda偶 hurtowa spad艂a o 7%, co sugeruje, 偶e mog膮 by膰 potrzebne dalsze rabaty w celu wyprzeda偶y zapas贸w. Firma odnotowa艂a wzrost mar偶y brutto o 1,2% do 45,4%, nap臋dzany ni偶szymi kosztami i dzia艂aniami cenowymi. Efektywna stopa podatkowa by艂a znacznie wy偶sza r/r i wynios艂a 19,6% wobec 12% rok wcze艣niej, co podnios艂o koszty. Koszty SG&A nieznacznie spad艂y, o 2% r/r.

Bardzo s艂abe wyniki w Ameryce P贸艂nocnej (g艂贸wny rynek sp贸艂ki), gdzie przychody spad艂y o 11%, a sprzeda偶 w sklepach o 1% r/r (Nike Direct i Nike Digital spad艂y odpowiednio o 11% i 15%). Ponadto sprzeda偶 w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu spad艂a 艣rednio o 12% r/r, a przychody w Chinach spad艂y o 3% r/r (Nike Direct spad艂 o 16%, a Nike Digital o 34% r/r).

Nike spodziewa si臋 od 8 do 10% r/r spadku przychod贸w w II kwartale 2025 r., przy mar偶y ni偶szej o oko艂o 1,5% i SG&A bez zmian r/r i efektywnej聽stopy podatkowej聽na poziomie kilkunastu procent. Sp贸艂ka poinformowa艂a o 鈥瀌wucyfrowym鈥 wzro艣cie sprzeda偶y nowych produkt贸w obuwniczych (pi艂ka no偶na, obuwie do biegania); silnym wzro艣cie modelu Pegasus 41 (wzrost o kilkana艣cie procent聽r/r), zadeklarowa艂a, 偶e notuje ju偶 du偶e zam贸wienia na wiosn臋 '25. Popyt w聽Chinach jest聽nadal s艂aby, spowolnienie na rynku ameryka艅skim i sprzeda偶 detaliczna poni偶ej oczekiwa艅 (kwestia zapas贸w, presja na obni偶ki).

Nike (interwa艂 D1)

Akcje Nike zareagowa艂y (dzi艣) spadkiem po dotarciu do oporu EMA200 (czerwona linia). Obecne notowania przed rynkiem sugeruj膮 otwarcie na poziomie 83 USD za akcj臋, wci膮偶 prawie 20% wy偶ej od wieloletnich minim贸w na poziomie 70 USD.

殴r贸d艂o: xStation5

Pulpity finansowe Nike

Bior膮c pod uwag臋 spowolnienie biznesowe sp贸艂ki (spadaj膮ca sprzeda偶, mieszane zyski netto, presja na mar偶e i dalsza niepewno艣膰 zwi膮zana z makro), bior膮c pod uwag臋 mno偶niki z PE forward powy偶ej 30 i obecnym wska藕nikiem PE prawie 10% wy偶szym ni偶 艣rednia S&P 500, mo偶emy ostro偶nie za艂o偶y膰, 偶e wycena sp贸艂ki wydaje si臋 by膰 napi臋ta.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.