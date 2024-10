NOK przedłuża wzrosty wobec jastrzębich komentarzy Norges Bank oraz słabości dolara

Korona norweska przedłuża wzrosty w stosunku do dolara w drugiej części sesji w Europie w związku ze zgodną z oczekiwaniami decyzją Norges Banku, która jednak charakteryzowała się relatywnie jastrzębim komunikatem dotyczących prognoz na ten rok oraz ogólnej słabości USD po wczorajszej obniżce stóp w USA o 50 punktów bazowych. Jak wynika z oświadczenia po decyzji, Rada banku centralnego Norwegii zamierza utrzymać stopy na niezmienionym poziomie 4,5% do końca tego roku, co wobec mocnego cięcia stóp w USA, stanowi wyraźnie jastrzębi aspekt, która może wspierać koronę w średnim terminie. W chwili obecnej para USDNOK testuje ważne strefy minimów z ostatnich 2 lat.

Źródło: xStation