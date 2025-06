Novo Nordisk i Hims & Hers wchodzą we współpracę dotyczącą sprzedaży Wegovy 💉

Novo Nordisk (NOVOB.DK) poinformowało o wejściu we współpracę z firmą Hims & Hers (HIMS.US), zajmującą się prowadzeniem platformy telemedycznej oferującej m.in. sprzedaż leków, dotyczącą umożliwienia spółce sprzedaży leku Wegovy.

Informacja ta jest o tyle istotna, że Hims & Hers dotąd korzystało z możliwości sprzedaży tańszego zamiennika Wegovy od Novo Nordisk oraz Zepbound od Eli Lilly, gdy leki te znajdowały się na liście deficytowych leków publikowanej przez FDA. W momencie nadrobienia przez spółki podaży leków, sprzedaż tańszych zamienników przestała być legalna, co mocno uderzyłoby w wyniki sprzedażowe Hims & Hers. Stąd notowania spółki spadły od szczytu lutowego o ponad 60%. Rozpoczęcie współpracy z Novo Nordisk stanowi możliwość utrzymania mocnego popytu ze strony klientów na leki przeciwotyłości, co w efekcie sprawia, że notowania Hims & Hers zyskują w handlu przed otwarciem ok. 30%.

Notowania Hims & Hers wymazują w handlu przed otwarciem całe kwietniowe spadki. Źródło: xStation

Dla Novo Nordisk współpraca ta oznacza nowe kanały dystrybucji leków na kluczowym rynku środków przeciw otyłości, które stanowią dla spółki główne źródło dochodów. Spółka zyskuje po informacji ok. 3%.

Notowania Novo Nordisk pozostają w silnym trendzie spadkowym od połowy 2024 r., którego tempo jeszcze wzrosło od początku 2025 r. Od szczytów z lipca spółka straciła ok. 60%. Źródło: xStation