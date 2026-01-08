Nvidia i Chiny. Gigantyczne pieniądze i jeszcze większy potencjał wzrostu!📈

NVIDIA stoi przed potencjalnie przełomowym momentem na chińskim rynku AI. Pekin przygotowuje się do zatwierdzenia importu chipów H200 w wybranych zastosowaniach komercyjnych już w pierwszym kwartale 2026 roku. Choć decyzja nie obejmuje jednostek wojskowych, infrastruktury krytycznej ani firm państwowych, otwiera jedną z największych gospodarek świata na amerykańskie układy AI. To jednocześnie impuls dla przychodów Nvidii i możliwy wzrost wartości akcji zarówno w krótkim oraz długim terminie.

Olbrzymi potencjał chińskiego rynku

Chiny to nie tylko ogromna baza użytkowników AI, ale także dom dla największych krajowych firm technologicznych. Konglomeraty takie jak Alibaba czy ByteDance już zgłosiły zainteresowanie zakupem ponad 200 tysięcy chipów H200, aby przyspieszyć rozwój własnych modeli AI i dogonić amerykańskich rywali.

Nvidia potwierdziła, że popyt z Chin jest bardzo wysoki, a wnioski licencyjne są bliskie zatwierdzenia po stronie USA. Chipy H200 z generacji Hopper są dozwolone do eksportu, w odróżnieniu od nowszych generacji Blackwell oraz Rubin, co czyni je kluczowym produktem dla chińskich firm.

Według szacunków CEO Jensena Huanga chiński rynek AI może generować 50 miliardów dolarów rocznie, co odpowiada niemal 1,85 miliona chipów H200 przy cenie jednostkowej 27 tysięcy dolarów. Aktualnie Nvidia posiada zlecenia na ponad 2 miliony H200, co w zależności od ceny jednostkowej od 25 do 35 tysięcy dolarów może przełożyć się na przychód w przedziale 50 do 70 miliardów dolarów rocznie.

Bezpieczeństwo finansowe Nvidii

Aby chronić się przed ryzykiem regulacyjnym, Nvidia wymaga pełnej przedpłaty za chińskie zamówienia H200. Anulowanie zamówień lub zmiana konfiguracji są praktycznie niemożliwe, a w wyjątkowych przypadkach akceptowane są jedynie zabezpieczenia lub ubezpieczenia.

Taka polityka minimalizuje ryzyko, zwłaszcza że Pekin wciąż wspiera rozwój własnych chipów i wstrzymuje część zakupów na rzecz lokalnych producentów, takich jak Huawei oraz Cambricon.

Geopolityczne tło

Otwarcie chińskiego rynku to ogromna szansa finansowa dla Nvidii, ale nie oznacza złagodzenia napięć między USA a Chinami. Pekin nadal inwestuje w rozwój krajowych technologii i dąży do zmniejszenia zależności od amerykańskich chipów.

Mimo starań lokalnych producentów, chińskie układy pozostają kilka lat w tyle za rozwiązaniami amerykańskimi. Największe chińskie firmy wciąż muszą kupować najnowocześniejsze chipy Nvidii, aby nie zostać w tyle w wyścigu AI.

Popyt i prognozy przychodów

Chińskie firmy zgłaszają zamówienia na setki tysięcy H200, a po pełnym zatwierdzeniu importu rynek może generować przychody rzędu 40–50 miliardów dolarów rocznie. Jednak pełna przedpłata i 25-procentowa opłata eksportowa w USA będą wpływać na marże.

Silny popyt i ograniczona podaż chipów tworzą korzystny scenariusz zarówno dla przychodów Nvidii, jak i dla potencjalnego wzrostu wartości akcji.

Wpływ na inwestorów

Bezpośredni wpływ na przychody Nvidii sprawia, że chiński rynek może stać się jednym z głównych źródeł dochodów firmy w nadchodzących kwartałach. Wysokie zamówienia i ograniczona podaż chipów mogą korzystnie wpływać na wycenę spółki w krótkim i długim terminie, a inwestycje chińskich firm w centra obliczeniowe potwierdzają strategiczne znaczenie chipów AI na rynku światowym.

Kluczowe wnioski