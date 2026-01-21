Nvidia odwraca trend wzrostowy? 📉Spadkowa formacja techniczna

Nvidia (NVDA.US) to gwiazda trendu AI i pozostaje największą spółką na światowych rynkach, ale mimo świetnych wyników swojego głównego partnera biznesowego, TSMC (TSM.US), jej akcje tracą już blisko 20% od historycznego szczytu z października 2025 roku, gdy inwestorzy płacili za udziały ponad 211 USD. Wyceny spółki istotnie spadły i dziś, jeśli jej 12-miesięczny prognozowany zysk miałby być zgodny z prognozą, firma wyceniana jest mniej więcej na poziomie średniej dla spółek z Nasdaq 100. Mimo 'atrakcyjniejszej wyceny' to trend spadkowy w krótkim terminie przeważa, a realizacja zysków zdaje się przyspieszać.

Patrząc na notowania akcji spółki, widzimy, że sytuacja techniczna staje się coraz mniej komfortowa dla kupujących. Cena rysuje formację tzw. głowy z ramionami (RGR); jest to formacja odwrócenia trendu. J eśli założenia formacji miałyby się spełnić, cena prawdopodobnie spadłaby w okolice linii szyi w okolicach 168 USD za walor (lokalne dołki z września i grudnia 2025 roku).

eśli założenia formacji miałyby się spełnić, cena prawdopodobnie spadłaby w okolice linii szyi w okolicach 168 USD za walor (lokalne dołki z września i grudnia 2025 roku). Oznaczałoby to również test okolic średniej EMA200 (czerwona linia). Założenie formacji sugeruje, że cena akcji Nvidia spadłaby poniżej tej średniej i za razem linii szyi, odwracając trend co mogłoby sugerować, że w dłuższej perspektywie ważnym wsparciem okazałby się poziom przy 135 USD za akcję, wsparty strefą konsolidcji z przełomu maja i czerwca, ubiegłego roku. Realizacja formacji nie jest przesądzona, a wzrost powyżej 186 USD za akcję (EMA50) mógłby zwiastować powrót do trendu wzrostowego. Spółka przedstawi wyniki 26 lutego po zamknięciu handlu na Wall Street. Akcje Nvidia (D1) Źródło: xStation5

