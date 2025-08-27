Nvidia potyka się o wysoką poprzeczkę Wall Street. Czy utrzyma hossę?

Nvidia ma za sobą kolejny raport, który dowiódł, że popyt na sztuczną inteligencję stale rośnie, napędzając biznes firmy. Spółka utrzymuje niemal monopolistyczną pozycję na rynku układów AI od 2023 roku. Akcje spółki traciły jednak 2,6% w handlu po zamknięciu sesji, choć na finalne 'przyjęcie' wyników na Wall Street przyjdzie nam poczekać co najmniej do jutrzejszego otwarcia amerykańskiej giełdy.

Pomimo świetnej dynamiki wzrostu, inwestorzy zareagowali na raport delikatną niepewnością, ponieważ sprzedaż w segmencie centrów danych (AI) rozminęła się z oczekiwaniami o symboliczne 200 mln USD, rosnąc kwartalnie o 5% i 56% rocznie do 41,1 mld USD. Co prawda analitycy windowali oczekiwania w ostatnich dniach, 'przyłączając się do optymistycznego trendu', ale wobec coraz bardziej wymagającej wyceny, każda 'rysa na szkle' dla spółki może okazać się kosztowna. Podobnie jak dla całego Wall Street.

Ryzyko koncentracji jest znaczące, ponieważ Nvidia aktualnie odpowiada za ok. 10% całego indeksu Nasdaq 100 i blisko 8% flagowego, amerykańskiego indeksu akcji S&P 500. Przez ostatnie 2 lata, 'koncentracja' sprzyjała rynkom akcji, w miarę jak wyniki Nvidia wręcz zachwycały dynamiką wzrostu, mimo rosnącej, ogromnej skali. Tempo to zawróciło inwestorom w głowie i do dziś pozwala wierzyć, że podobne tempo wzrostu jest osiągalne dla spółki w kolejnych kwartałach i latach. W efekcie dzisiejsza wycena okazałaby się oderwana od fundamentów, jeśli biznes Nvidii w segmencie centrów danych miały istotnie spowolnić. Ale dziś nie obserwujemy zwiastunów takiego scenariusza.

Różnica na poziomie 200 mln USD, przy skali przekraczającej 41 mld USD nie jest znacząca, przez co błędem byłoby nadawać jej 'strategiczne' znaczenie. Co więcej, firma wyłączyła z wyników 'zawieszoną' sprzedaż układów H20 do Chin a w kolejnym kwartale prognozuje sprzedażna poziomie ok. 54 mld USD. Akcje spółki nieznacznie tanieją po raporcie, choć ten nie tylko potwierdza, że biznes AI 'nie schodzi ze sceny', ale także segmenty takie jak gaming, wizualizacja i rozwiązania dedykowane dla sektora motoryzacyjnego mają się bardzo dobrze.

Sprzedaż chipów Blackwell wzrosła o 17% kwartał do kwartału, ponad trzykrotnie przekraczając dynamikę sprzedaży w centrach danych ogółem. Wzrost zysku netto i sprzedaży rok do roku nadal wygląda imponująco. Wyniki nie powinny być powodem do niepokoju, a Wall Street może nie chcieć sprzedawać akcji firmy, przynajmniej do 'pierwszego, zaskakująco słabego raportu'. Wciąż nie widać go dziś na horyzoncie.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB