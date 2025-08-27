PILNE: Akcje Nvidia tracą 3% po wynikach 📌Wyniki centrów danych minimalnie poniżej prognoz

Akcje Nvidia (NVDA.US) w handlu po zamknięciu Wall Street tracą blisko 3% w pierwszej reakcji po wynikach finansowych, które minimalnie rozminęły się z oczekiwaniami rynku w obszarze przychodów z centrów danych (AI). Warto zaznaczyć, że oczekiwania na wyższą sprzedaż układów AI firmy nabrały szybszego tempa w ostatnich dniach. Prognozy przychodów i zysku na akcję zostały nieznacznie przekroczone w kalendarzowym II kwartale roku (dla spółki w fiskalnym II kwartale 2026).

Firma zaraportowała 46,7 mld USD przychodów wobec 46,3 mld prognoz i sprzedaż centrów danych na poziomie 41,1 mld USD, wobec oczekiwanych 41,29 mld USD.

Zysk na akcję wyniósł 1,05 USD wobec 1,01 USD prognoz (netto 26,42 mld USD)

Nvidia szacuje w III kwartale przychody na poziomie 54 mld USD z tolerancją ok. 2% w obie strony

W II kwartale firma zdecydowała się wyłączyć z wyników sprzedaż chipów H20 do klientów w Chinach

Firma zatwierdziła dodatkowy skup akcji własnych wart 60 mld USD i wypłaci dywidendę 0,01 USD na akcję, którą wypłaci akcjonariuszom 2 października.

Wobec 'wymagającej' wyceny spółki, każda 'rysa na raporcie' może słono kosztować, ale uwaga przenosi się teraz na konferencję z inwestorami, którą zaplanowano na godzinę 23:00, polskiego czasu. Finalną reakcję rynku na raport poznamy prawdopodobnie dopiero jutro, po otwarciu sesji w USA. Jednocześnie wyniki przedstawił CrowdStrike, którego akcje spadły o prawie 6% w handlu po godzinach i HP (HP.US), którego walory nieznacznie wzrosły po mało spektakularnych, ale przyzwoitych wynikach, wobec oczekiwanych katalizatorów sprzedaży, również napędzanych przez AI.

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) nieznacznie cofnęły się po raporcie Nvidia. Waga spółki w całym indeksie Nasdaq 100 wynosi obecnie 10% wobec 8% w S&P 500.

Source: xStation5

Wyniki finansowe Nvidia w fiskalnym Q2 2026

Źródło: Nvidia

Prognoza Nvidia

Spółka oczekuje przychodów na poziomie 54 mld USD , przy czym w prognozie nie uwzględniono sprzedaży chipów H20 do Chin.

Marże brutto (GAAP i non-GAAP) prognozowane są odpowiednio na 73,3% oraz 73,5% , z tolerancją ±50 pb (zakończenie roku z marżą non-GAAP w połowie przedziału 70%).

Wydatki operacyjne mają wynieść około 5,9 mld USD (GAAP) oraz 4,2 mld USD (non-GAAP) . W całym roku fiskalnym 2026 wzrost kosztów operacyjnych prognozowany jest w zakresie wysokich 30%.

Pozycja „inne przychody i koszty” szacowana jest na ok. 500 mln USD przychodu, z wyłączeniem zysków i strat z udziałów nienotowanych oraz publicznych papierów wartościowych.

Podział wyników według segmentów biznesowych

Data Center

Przychody: 41,1 mld USD , +5% kw/kw, +56% r/r (główne źródło wzrostu).

Rosnąca adopcja platformy Blackwell wśród globalnych przedsiębiorstw (Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly).

Wzmocnienie obecności w Europie: współpraca z Francją, Niemcami, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią przy budowie infrastruktury AI oraz inicjatywach suwerennych LLM.

Rozbudowa DGX Cloud w Europie i partnerstwa przy budowie superkomputerów AI (USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia).

Rekordowe wyniki w benchmarkach MLPerf ; wprowadzenie formatu NVFP4 dla kolejnej generacji LLM.

Partnerstwa w sektorze ochrony zdrowia i nauki: współpraca z Novo Nordisk, Ansys, DCAI przy odkrywaniu leków i algorytmach kwantowych.

Gaming & AI PC

Przychody: 4,3 mld USD , +14% kw/kw, +49% r/r.

Premiera GeForce RTX 5060 (Blackwell-powered) – najszybciej sprzedający się model serii x60 w historii.

Rozszerzenie technologii DLSS 4 do ponad 175 tytułów, z planowaną integracją w kolejnych hitach.

GeForce NOW : upgrade do Blackwell z funkcją Install-to-Play, podwojenie biblioteki gier do ponad 4500.

Partnerstwo z OpenAI przy modelach open-weight zoptymalizowanych pod GPU RTX, umożliwiających szybsze lokalne wnioskowanie.

Professional Visualization

Przychody: 601 mln USD , +18% kw/kw, +32% r/r.

Nowe produkty: RTX PRO 4000 SFF Edition i RTX PRO 2000 Blackwell .

Rozszerzenie współpracy z Siemens nad cyfrowymi fabrykami przyszłości.

Nowe biblioteki i zestawy SDK w ramach platformy Omniverse wspierające rozwój fizycznej AI.

Automotive & Robotics

Przychody: 586 mln USD , +3% kw/kw, +69% r/r.

Uruchomienie pełnej produkcji platformy NVIDIA DRIVE AV dla inteligentnego transportu.

Dostawy chipów NVIDIA DRIVE AGX Thor oraz zestawów developerskich Jetson AGX Thor dla robotyki.

Wprowadzenie platformy bezpieczeństwa Halos dla robotów oraz modeli bazowych Cosmos wspierających rozwój rozwiązań robotycznych.

Drugie z rzędu zwycięstwo w konkursie Autonomous Grand Challenge w kategorii End-to-End Driving at Scale.

Segment Data Center pozostaje głównym motorem wzrostu, jednak Gaming wyraźnie przyspieszył dzięki premierze RTX 5060 i rozwojowi AI PC. Professional Visualization oraz Automotive & Robotics również odnotowały silny, dwucyfrowy wzrost, potwierdzając dywersyfikację działalności spółki w obszarach przemysłowych, symulacyjnych i systemów autonomicznych.

Akcje Nvidia (D1)

Źródło: xStation5