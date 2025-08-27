Podsumowanie Dnia: Jaki będzie świat po NVIDII?

Przed publikacją wyników Nvidia kontrakty terminowe na S&P 500 rosną nieznacznie o około 0,1%. Nvidia, jako kluczowa spółka rynku, znajduje się blisko historycznych szczytów, a jej kapitalizacja stanowi ponad 8% wartości indeksu. Rynek oczekuje solidnych wyników, choć z uwagi na ograniczenia eksportowe do Chin nastroje są umiarkowane. Wzrost zmienności jest spodziewany po publikacji wyników, które mogą mieć wpływ na zachowanie całych indeksów.

Indeks nastrojów konsumenckich GfK w Niemczech spadł do -23,6, co jest wynikiem gorszym od prognoz analityków. Główną przyczyną jest rosnąca niepewność związana z sytuacją na rynku pracy.

W Szwajcarii indeks oczekiwań ZEW zanotował największy spadek od listopada 2022 roku, osiągając poziom -53,8. Taki wynik pokazuje znaczące pogorszenie nastrojów gospodarczych w Szwajcarii.

W Europie indeks DE40 spadł o 0,4%, notując kolejny dzień osłabienia. Spadki notowały także ITA40, EU50 i UK100, odpowiednio o 1,03%, 0,22% i 0,48%. Niepewność polityczna we Francji, związana z możliwym wotum nieufności i opóźnieniem budżetu, dodatkowo ciąży rynkom.

Chińskie indeksy spadały, a HK.cash traci 2% i oddala się od 10-letnich szczytów, po tym jak narastają obawy o nadmierną spekulację i potencjalne działania regulacyjne. Sinolink Securities zaostrza warunki na rynku, podnosząc wymagania depozytowe do 100% dla nowych kontraktów, co ma ograniczyć ryzyko przegrzania.

Na rynku pojawiają się sygnały FOMO, a liczba nowych rachunków maklerskich rośnie w lipcu aż o 71% r/r, a obroty na giełdach kontynentalnych sięgają 3,1 bln juanów. W ślad za tym niektóre fundusze ETF wprowadzają dzienne limity wpłat, nawet do 100 juanów.

Władze w Pekinie kontynuują działania ostudzające rynek, a po stronie regulacyjnej pojawiają się ograniczenia krótkiej sprzedaży i podnoszenie zabezpieczeń, co przypomina działania podejmowane w latach 2023–2024.

Polska giełda notuje silne spadki, oddając wszystkie zyski wypracowane od początku roku

Wyniki Royal Bank of Canada wypadają zdecydowanie lepiej od oczekiwań analityków, co przekłada się na pozytywną reakcję rynku. Bank notuje wyraźny wzrost zysków dzięki niższym rezerwom na straty kredytowe oraz silnej kondycji segmentów wealth management i capital markets. Dochody z rynków kapitałowych rosną o 13%, a zarządzanie majątkiem przynosi wzrost o 15% r/r. Segment global markets wyróżnia się jeszcze bardziej, notując aż 37% wzrostu przychodów w III kwartale, napędzany zmiennością rynkową.

Zapasy ropy naftowej spadły o 2,4 mln baryłek, podczas gdy oczekiwano spadku o 2,0 mln baryłek. Zapasy benzyny zmniejszyły się o 1,2 mln baryłek, przy prognozowanym spadku o 2,5 mln baryłek. Zapasy destylatów spadły o 1,786 mln baryłek, podczas gdy oczekiwano wzrostu o 1,1 mln baryłek. Pomimo spadku wykorzystania mocy rafineryjnych o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego tygodnia, zapasy nadal maleją. Po publikacji tych danych ceny ropy kontynuowały odbicie, zbliżając się do poziomu 64 USD za baryłkę.

Bitcoin dzisiaj rośnie osiągając poziom około 112 277 USD. Rośnie również Ethereum i jest wyceniane na około 4 627 USD. Obie kryptowaluty pokazują pozytywne nastroje.