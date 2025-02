Nvidia przedstawia solidne wyniki, ale dynamika wzrostu spowalnia

Nvidia przedstawiła solidne, kwartalne wyniki finansowe za ostatni kwartał 2024 roku (fiskalny Q4 2025), bijąc oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysku na akcję. Przychody wzrosły o 12% kwartał do kwartału i o 78% r/r do 39,3 mld USD. Wall Street szacowało, że spółka zaraportuje 38,1 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 0,89 USD wobec 0,85 USD oczekiwań. Biorąc jednak pod uwagę aktualną cenę akcji na poziomie 131 USD nie ulega wątpliwości, że rynek płaci za akcje sporo, podczas gdy spółka oczekuje, że zarówno kwartalne, jak i roczne dynamiki wzrostu - choć pozostaną wysokie, spowolnią. Także prognoza na poziomie marż brutto dla bieżącego kwartału nieco rozczarowała; spółka oczekuje od 70,5 do 71,5% wobec 72,1% prognoz.

Nie jest tajemnicą, że prognozy analityków ustawiane są w sposób przeważnie ułatwiający amerykańskim spółkom przekroczenie oczekiwań. Jeśli wyjdziemy z takiego założenia, pobicie oczekiwań przychodów o 1,2 mld USD, przy kapitalizacji na poziomie 3,1 biliona dolarów nie wygląda znacząco. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę kapitalizację spółki, dwucyfrowy wzrost przychodów i ponad 70% wzrost rok do roku nadal robią wrażenie.

Częściowo uzasadniają (jeszcze) wycenę, która pod względem wskaźnika ceny do zysku na poziomie ok. 50, o blisko 40% przekracza historycznie bardzo wysoką średnią dla spółek Nasdaq 100, na poziomie ok. 35. Z prognoz Nvidia wynika, że dla I kwartału 2025 firma liczy na ok. 9,4% wzrost przychodów, do 43 mld USD, przy ponad 65% dynamice wzrostu rok do roku. Tempo wzrostu sprzedaży i zysków spada, częściowo z efektu bazy i przede wszystkim - skali biznesu.

Co bardzo ważne, w komentarzach, ani liczbach w raporcie Nvidia nie widać negatywnego efektu DeepSeek. Przychody w centrach danych wzrosły o 16% kwartalnie i 93% r/r. Wyniki potwierdzają, że problem dla Nvidia nie leży raczej na poziomie popytu na infrastrukturę AI - przynajmniej na razie. Spółka przekazała, że uruchomiła produkcję chipów Blackwell AI z pełną skalą. Zagrożenie leży raczej po stronie wymagającej wyceny, spadających dynamik wzrostu i ewentualnej zmiany koniunktury w szerokiej gospodarce. Finalnie to ona zdecyduje, czy największe, technologiczne molochy utrzymają zamówienia na chipy Nvidia.

Przy ograniczonych możliwościach Fed do luzowania polityki, w środowisku rosnących oczekiwaniach inflacyjnych i niepewności związanej z polityką handlową administracji Trumpa - spowolnie gospodarcze mogłoby Wall Street sporo kosztować. Dziś bardzo ciężko stwierdzić, czy to ryzyko, które się zmaterializuje. Jednak ostatnie dane z USA napawają inwestorów niepewnością. Nawet jeśli założymy, że w przyszłości niemal na pewno cios dla biznesu Nvidia nadejdzie to- jeszcze nie widzimy, by spółka go przyjęła. W kalendarzowym 2024 roku zysk na akcję spółki wzrósł o ponad 140%, a przychody do 130,5 mld USD, co dało 119% r/r wzrostu. Po wynikach finalnie akcje spółki w handlu po godzinach notowane były niemalże płasko, choć rynek opcji jako prawdopodobną wyceniał nawet ok. 10% zmienność w obie strony.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB