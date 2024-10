NZDUSD - Analiza techniczna (04.10.2024)

Notowania NZDUSD poruszały się w ostatnim czasie w trendzie wzrostowym. Patrząc na interwał H4, obecny trend wzrostowy trwa od końcówki lipca tego roku. Niemniej od końca września ma miejsce korekta spadkowa. Aktualnie należy zwrócić uwagę na strefę 0.6176-0.6188. Strefa ta wynika z wcześniejszych reakcji cenowych, dolnego ograniczenia układu 1:1 - który jest największą korektą w całym trendzie wzrostowym, oraz z mierzenia 38,2% Fibonacciego. Jeżeli wspomniana strefa zostanie zanegowana (a na razie kurs utrzymuje się poniżej), to zgodnie z metodologią Overbalance może dojść do zmiany trendu na spadkowy. Wtedy też jako najbliższe wsparcie należy traktować strefę przy 0,61100. Jej przebicie może całkowicie pogrążyć rynkowe byki. W przeciwnym razie, w przypadku powrotu do zakresu czerwonego układu 1:1, ruch w górę może zostać wznowiony. Jako kolejny opór traktujemy wtedy strefę przy 0,6263.

NZDUSD interwał H4. Źródło: xStation5