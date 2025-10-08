NZDUSD na 6-miesięcznych minimach po nieoczekiwanej obniżce RBNZ ✂️

- RBNZ nieoczekiwanie obniża stopę OCR o 50 punktów bazowych do 2,50%
- PKB w II kw. 2025 r. skurczył się o -0,9% QoQ wobec oczekiwań spadku na poziomie -0,3%
- Komitet Polityki Pieniężnej pozostaje otwarty na dalsze obniżki, jeśli będą potrzebne.
Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) dokonał większej od oczekiwań obniżki o 50 pb, sprowadzając OCR do 2,50% w reakcji na słabszy wzrost gospodarczy i rosnącą lukę popytową. Komitet uznał, że krajowa presja inflacyjna słabnie. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administracyjnych jest zgodna z celem, mimo że wskaźnik CPI pozostaje blisko górnej granicy przedziału 1–3%. Co więcej, prawdopodobnie w III kwartale 2025 roku inflacja CPI wyniosła ok. 3,0% z powodu droższej żywności i usług regulowanych. Przy widocznej nadwyżce mocy w gospodarce i coraz silniejszej transmisji polityki (niższe stopy kredytów hurtowych, hipotecznych i firmowych), Bank oczekuje, że inflacja zbliży się do 2% w pierwszej połowie 2026 r.
Stopa bezrobocia pozostaje niepokojąco wysoko i wg. Rady RBNZ stanowi większe ryzyko niż inflacja CPI pozostająca w górnej granicy przedziału tolerancji banku.
Stanowisko RBNZ
Ostatecznie większość członków uznała, że obniżka o 50 pb jest uzasadniona, by przeciwdziałać przedłużającej się luce popytowej i zabezpieczyć aktywność gospodarczą. Bank pozostawił sobie możliwość do dalszego łagodzenia polityki monetarnej.
Sytuacja makroekonomiczna według RBNZ
Sygnały makroekonomiczne pozostają mieszane, lecz z przewagą tych słabszych. PKB w II kw. 2025 r. skurczył się o -0,9% QoQ wobec oczekiwań spadku na poziomie -0,3% (częściowo z powodu czynników sezonowych), a ograniczenia podażowe — niedobory energii, pogoda wpływająca na rolnictwo i wąskie gardła w przemyśle — ograniczyły produkcję. Na rynku krajowym ceny nieruchomości są stabilne, a inwestycje mieszkaniowe i biznesowe pozostają słabe, choć niższe stopy procentowe zaczynają wspierać wydatki gospodarstw domowych i powinny stopniowo zmniejszać koszty obsługi zadłużenia.
Reakcja rynków
Rynki natychmiast zdyskontowały bardziej gołębi scenariusz. Dolar nowozelandzki jest dzisiaj najsłabszą walutą G10, a spadki wynoszą między 0,6%, a nawet 1,0%. Kurs NZDUSD spadł do 6-miesięcznego minimum, tracąc 1,00% do 0,5740 USD. Swapy w pełni wyceniają kolejną obniżkę o 25 pb w listopadzie (do 2,25%) oraz znaczące prawdopodobieństwo poziomu 2,00% jako końcowego.
