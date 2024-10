Objęcie bessy na OIL.WTI

Notowania ropy WTI (OIL.WTI) od początku października notowały solidne wzrosty. Kurs dotarł już wczoraj do kluczowego oporu przy 77,30$, a dziś poziom ten został nieznacznie naruszony. Niemniej dalsza część dnia przyniosła cofnięcie, przez co na interwale D1 tworzy się formacja objęcia bessy. Kurs nie tylko odbił się od szerokiej geometrii 1:1, ale także wrócił poniżej średniej EMA100, co może zachęcać sprzedających do większej aktualności. Zgodnie z metodologią Overbalance, obowiązuje trend spadkowy.

OIL.WTI interwał D1. Źródło: xStation5

Patrząc na niższy interwał czasowy - H4, należy zwrócić uwagę na kluczową strefę oporu, rozciągającą pomiędzy poziomem 71,90$, a 72,45$. Obszar zaznaczony kolorem zielonym wynika z dolnego ograniczenia układu 1:1, wcześniejszych reakcji cenowych, średniej EMA100 oraz mierzenia 50%ostatniej fali wzrostowej. W przypadku wybicia poniżej, droga do dalszych spadków zostanie otwarta. W przeciwnym razie, odbicie w tym miejscu może prowadzić do wznowienia ruchu w kierunku dzisiejszych maksimów.

OIL.WTI interwał H4. Źródło: xStation5​​​​