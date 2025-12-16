Od euforii do przeceny. CoreWeave i przyszłość infrastruktury AI

CoreWeave stało się ostatnio symbolem pęknięć w narracji o niekończącym się boomie na infrastrukturę AI. Spółka, która jeszcze niedawno uchodziła za „czysty zakład” na generatywną sztuczną inteligencję, w ciągu kilku tygodni straciła dziesiątki miliardów dolarów kapitalizacji. Kurs akcji spadł o kilkadziesiąt procent, a rynki zaczynają kwestionować, czy wycena odzwierciedla realne fundamenty biznesu. To nie tylko problem jednej firmy, ale sygnał ostrzegawczy dla całego segmentu infrastruktury AI, obejmującego wyspecjalizowane centra danych, dostawców chmury oraz producentów sprzętu.
Przyczyny przeceny CoreWeave są wielorakie. Firma zmaga się z opóźnieniami w budowie centrów danych, w tym kluczowego centrum w Denton dla OpenAI, nieudaną próbą fuzji z Core Scientific oraz krytyką ze strony inwestorów zajmujących pozycje krótkie. Model biznesowy spółki polega na zakupie zaawansowanych procesorów GPU i wynajmowaniu mocy obliczeniowej dużym klientom, takim jak OpenAI, Microsoft i Meta. Finansowanie inwestycji wysokim zadłużeniem obciąża przepływy pieniężne i marże, a tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych przewyższające tempo wzrostu przychodów budzi obawy o możliwą bańkę w sektorze AI.
Na pierwszy plan wysuwa się kilka kluczowych problemów. Konstrukcja oparta na drogim sprzęcie i dużych inwestycjach w centra danych dobrze działa w środowisku taniego pieniądza i euforii wokół AI, ale staje się ryzykowna przy rosnących stopach procentowych i niepewnej rentowności. Rynek dostrzega ryzyko przeinwestowania, ponieważ moce obliczeniowe rosną szybciej niż pewność, że klienci faktycznie w pełni je wykorzystają i opłacą. Spółka znalazła się na celowniku krytyków i inwestorów grających na spadki, co przyspieszyło odpływ kapitału i wzmocniło presję na cały segment firm powiązanych z AI.
Sytuacja CoreWeave ma szersze implikacje dla całego rynku technologicznego i inwestorów. Firmy z ekspozycją na sztuczną inteligencję oraz duże korporacje technologiczne mogą skorzystać na ewentualnych obniżkach stóp procentowych, które poprawiłyby dostęp do kredytów i wspierały inwestycje oraz konsumpcję. Ogromne nakłady inwestycyjne w AI nie przynoszą korzyści wszystkim. Liderzy wyścigu inwestycyjnego mogą zdobyć znaczące przewagi, podczas gdy mniej kapitałochłonne firmy mogą wkrótce znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej.
