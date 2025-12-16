OIL.WTI traci 2,5% 📉

- Ceny OIL.WTI spadły dziś poniżej 55 USD za baryłkę, do najniższych poziomów od kwietnia 2021 roku
Ceny ropy w USA spadły dziś poniżej 55 USD za baryłkę, do najniższych poziomów od kwietnia 2021 roku. Wraz z wybiciem poniżej wcześniejszych dołków księgowanych podczas„Liberation Day”, kiedy to Trump ogłosił swoje zmiany celne. Ropa WTI zanotowała dotychczasowe dzienne minima w okolicach 55,1 USD, a Brent spadł pierwszy raz od maja poniżej 60 USD za baryłkę.
Presja na ceny wynika z rosnących obaw o rekordową nadpodaż w 2026 roku. IEA szacuje ją nawet na ok. 4 mln baryłek dziennie, podczas gdy EIA widzi średni nadmiar podaży na poziomie ok. 2 mln baryłek dziennie. Choć prognozy różnią się między sobą, sugerują największą nadpodaż od czasu pandemii, co wymusza agresywne dyskonto w cenach ropy. Co prawda, EIA podniosła ostatnio prognozę średniej ceny Brent w 2026 r. do okolic 55 USD za baryłkę, ale jednocześnie agencja zapowiada gruntowną aktualizację modeli prognozowania podaży, popytu i cen, pierwszą tak dużą zmianę od 25 lat, która ma zostać w pełni zaimplementowana do 2027 roku. Pokazuje to, że nawet wśród agnecji skupiających się na rynku energii i ropy panują podzielone głosy co do dalszych perspektyw surowca.
Dodatkowo rynek dyskontuje scenariusz pokoju na Ukrainie, który mógłby odblokować większy eksport rosyjskiej ropy i jeszcze zwiększyć dostępność surowca. Negocjacje w sprawie rezygnacji Kijowa z aspiracji do NATO w zamian za twarde gwarancje bezpieczeństwa podsycają spekulacje o potencjalnym porozumieniu. Na nastroje negatywnie wpływają też słabe dane z Chin – produkcja przemysłowa spadła do 15‑miesięcznego minimum, a sprzedaż detaliczna rośnie najwolniej od grudnia 2022 r., co podważa sens dalszych dużych zakupów ropy przez Państwo Środka w najbliższych miesiącach. W tym samym czasie Wenezuela mierzy się z zablokowanymi ładunkami, rosnącymi rabatami cenowymi i presją klientów na zmianę warunków kontraktów spot po niedawnym zajęciu tankowca z tamtejszą ropą przez USA, co dodatkowo komplikuje obraz podaży. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że ropa znalazła się na najniższych poziomach od 2021 roku.
