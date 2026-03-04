OIL: ceny nadal rosną, mimo propozycji eskorty marynarki wojennej USA dla statków ❗📌

Ropa zyskuje dzisiaj ok 2%, baryłka OIL.WTI kosztuje już 76,25 USD, a brent 83,50 USD. Metale szlachetne również odbijają po wczorajszej wyprzedaży. Złoto zyskuje 1,20% do 5120 USD za uncję, a srebro 3,20% do 83,30 USD za uncję.

Uwaga globalnego kapitału nadal jest skoncentrowana na wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Według szacunków od IDF, UAE MoD oraz otwartych danych, Iran wystrzelił około 350 rakiet balistycznych pierwszego dnia kampanii, celując w państwa Zatoki Perskiej, w tym ZEA, Katar i Bahrajn, a także w Izrael i inne kraje regionu. Jednak intensywność ataków wyraźnie spadła w kolejnych dniach — do około 175 rakiet drugiego dnia, 120 rakiet dnia trzeciego oraz 50 rakiet dnia czwartego. Spadek ten nastąpił po skoordynowanych uderzeniach USA i Izraela w irańską infrastrukturę rakietową, w tym w siedziby IRGC, wyrzutnie oraz magazyny broni.

Znaczne ograniczenie liczby wystrzeleń sugeruje, że ofensywne zdolności Iranu mogą słabnąć pod wpływem utrzymującej się presji militarnej. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że konflikt stanie się coraz bardziej jednostronny, jeśli infrastruktura startowa będzie dalej neutralizowana. Jednocześnie poziom niepewności pozostaje wysoki, a próby wyznaczania trendów po czwartym dniu konfliktu są obarczone sporym ryzykiem. Iran nadal dysponuje innymi narzędziami militarnymi, w tym potencjalnie dużym arsenałem dronów, które są trudniejsze do wykrycia i przechwycenia. Szacunki sprzed wybuchu konfliktu wskazywały, że Iran mógł posiadać dziesiątki tysięcy bezzałogowców, co pozostawia otwartą możliwość eskalacji alternatywnymi metodami, jeśli zdolności rakietowe zostaną dalej ograniczone.

Rynki energii pozostają szczególnie wrażliwe na rozwój sytuacji wokół Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około jedna piąta globalnych dostaw ropy i gazu. Ruch morski w tej kluczowej arterii niemal zamarł po irańskich groźbach wobec tankowców, co pozostawiło około 200 jednostek z ropą uwięzionych w Zatoce i doprowadziło w ostatnich dniach do silnego wzrostu cen surowca. Prezydent USA Donald Trump próbował uspokoić rynki, zapowiadając wczoraj pod koniec dnia, że Stany Zjednoczone zapewnią ubezpieczenie ryzyka dla handlu morskiego oraz, w razie potrzeby, eskortę marynarki wojennej dla statków. Komunikat ten pomógł ograniczyć straty na amerykańskich giełdach i chwilowo złagodził wzrost cen ropy. Sytuacja jest dynamiczna, a zmienność na rynku ropy oraz metali szlachetnych wyjątkowo wysoka.