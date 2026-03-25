OIL: rośnie nadzieja rynku na deeskalację konfliktu? ⚔️

Ceny ropy straciły prawie 4% od wczorajszego dnia w reakcji na ponowne sygnały możliwej deeskalacji na Bliskim Wschodzie. Ruch ten miał miejsce pod koniec wczorajszej sesji, a w dniu dzisiejszym ropa utrzymuje się na względnie stałym poziomie bez większych zmian. W momencie publikacji OIL traci 0,30% do 95 USD za baryłkę, a OIL.WTI do 88 USD za baryłkę.
Prezydent Trump stwierdził, że negocjacje z Iranem trwają, a Teheran zasygnalizował, iż „niewrogie” statki mogą otrzymać zgodę na przepływ przez Cieśninę Ormuz pod koordynacją irańskich władz. Ruch ten złagodził obawy o pełne i długotrwałe zakłócenie.
Spadek cen ropy odzwierciedla częściowe wycofanie premii za ryzyko geopolityczne, a nie pełną normalizację sytuacji na rynku fizycznym. Choć nagłówki dotyczące możliwej propozycji USA wobec Iranu oraz rozmów o zawieszeniu broni poprawiły nastroje, irańscy urzędnicy nadal zaprzeczają prowadzeniu bezpośrednich negocjacji, a aktywność militarna w regionie pozostaje intensywna.
Reuters podaje również, że zakłócenia w regionie już przekładają się na szersze napięcia energetyczne, a Shell ostrzega, że Europa może stanąć w obliczu niedoborów już w przyszłym miesiącu. Z kolei Goldman Sachs wskazuje, że ceny ropy są obecnie kształtowane mniej przez scenariusz bazowy, a bardziej przez zmieniające się prawdopodobieństwo scenariuszy skrajnych.
Podsumowanie dnia: Piąty tydzień spadków na Wall Street
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.03.2026)
Przeciek w Anthropic i wyprzedaż spółek cyberbezpieczeństwa
Unity rośnie o 10% 🚨 Rewolucja w spółce?
