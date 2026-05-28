Za nami kolejny dzień w którym zmienność zdominowana została przez nagłówki z Bliskiego Wschodu.
Światowe giełdy
W godzinach porannych w globalnych serwisach przewodziły doniesienia odnośnie kolejnego ostrzału sił amerykańskich oraz odwetu ze strony Iranu, co doprowadziło do wzrostów cen surowców energetycznych oraz pogorszenia sentymentu względem ryzyka. Z tego też względu na czerwono dzień zamknęły kluczowe europejskie indeksy.
- O 0,2% spadł francuski CAC40, o 0,3% niemiecki DAX, o 0,5% paneuropejski STOXX 600, o 0,8% zaś brytyjski FTSE 100. Spadki wspierane były przede wszystkim przez poranne doniesienia odnośnie kontynuacji amerykańskiego ostrzału skierowanego w stronę Iranu.
Amerykańska giełda rozpoczęła dzień drobnymi spadkami, kończy go jednak pokaźnym umocnieniem. Głównym motorem stojącym za ruchami na amerykańskiej giełdzie są pozytywne wieści odnośnie negocjacji między USA a Iranem z okolic godziny 16. Zgodnie z raportem Axios, osiągnięto wstępne porozumienie ws. 60-dniowego memorandum – oczekuje ono na zatwierdzenie przez prezydenta Trumpa oraz ajatollaha Chameneiego.
- NASDAQ Composite notuje wzrost o 0,8%, S&P 500 rośnie zaś o 0,6%.
Geopolityka
USA kontynuowało ataki na Iran, zestrzeliwując cztery drony oraz uderzając w irańską naziemną stację kontroli w Bandar Abbas. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) po raz kolejny przedstawiło ostrzał jako “akcję obronną” – drony miały stanowić zagrożenie dla sił USA i żeglugi handlowej w pobliżu Cieśniny Ormuz.
Na odwet zdecydował się tym razem Iran, który wystrzelił rakietę balistyczną na amerykańską bazę lotnicza w Kuwejcie. Kuwejt zestrzelił pocisk – nie odnotowano ofiar ani zniszczeń. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział “bardziej zdecydowaną odpowiedź” w przypadku dalszej agresji ze strony USA.
Co jednak kluczowe, po godzinie 16 Axios poinformował o osiągnięciu przez USA oraz Iran porozumienia ws. 60-dniowego memorandum, które wymaga jeszcze podpisu Donalda Trumpa. Umowa miałaby zakładać przedłużenie zawieszenia broni, podczas którego Cieśnina Ormuz zostałaby ponownie otwarta. Iran mógłby swobodnie sprzedawać ropę naftową, a strony prowadziłyby negocjacje ws. ograniczenia irańskiego programu nuklearnego.
Iran miałby zobowiązać się aby nie dążyć do posiadania broni jądrowej oraz podjąć negocjacje w sprawie zawieszenia wzbogacania i usunięcia zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Zarówno Trump, jak i mediatorzy mieli sugerować, że ogłoszenie mogłoby nastąpić w niedzielę. Porozumienie nie zostało jednak jeszcze sfinalizowane i wciąż może nie dojść do skutku.
Dane makroekonomiczne
Inwestorzy z niecierpliwością wyczekiwali zaplanowanej na godz. publikacji 14:30 paczki kluczowych danych z USA, te jednak istotnie nie zaskoczyły i szybko przyćmione zostały przez kolejne wieści z Bliskiego Wschodu. Na podstawie dzisiejszego odczytu możemy jednak postawić co najmniej trzy wnioski:
- Amerykański konsument słabnie – przychody gospodarstw domowych rosną w bardzo wolnym tempie, co oznacza, że wszelki wzrost wydatków odbywa się przede wszystkim kosztem oszczędności, które maleją w alarmującym tempie.
- Inflacja może (lecz nie musi) okazać się problematyczna – stopa oszczędności dynamicznie spada (w kwietniu wyniosła 2,6%), co może prowadzić do zwiększenia elastyczności cenowej popytu. Ograniczyłoby to pole do windowania cen przez producentów w obliczu rosnących kosztów produkcyjnych.
- Rynek szuka wszelkich argumentów za brakiem podwyżek FOMC – dzisiejsze dane nie stanowią większego zaskoczenia. W zasadzie potwierdzają to, co obserwujemy w amerykańskiej gospodarce od kilku tygodni, a w pewnych przypadkach nawet i od kilku miesięcy. Nie przeszkodziło to jednak rynkom żeby okroić oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych Fedu. Prawdopodobieństwo ruchu w górę przed końcem roku wynosi obecnie ok. 55%.
Wykres 1: Inflacja CPI i PCE w USA (2000 - 2026)
Źródło: XTB Research, 28.05.2026
Wiadomości ze spółek
Zyskom w Stanach Zjednoczonych przewodzi sektor technologiczny. Rośnie m.in. Oracle (6,7%), Palantir (7,3%) oraz AMD (4,8%).
Wykres 2: Heatmapa zwycięzców oraz przegranych dnia na amerykańskiej giełdzie (28.05.2026)
Źródło: xStation, 28.05.2026
Zwycięską passę kontynuuje także Ford, którego akcje w ciągu ostatniego miesiąca urosły już o 32,6%. Katalizatorem jest fundamentalna zmiana narracji inwestycyjnej: Ford Energy, po podpisaniu pięcioletniego kontraktu ramowego z EDF Power Solutions, oczekuje kolejnych kontraktów z sektorem energetyki oraz hyperscalerami. Morgan Stanley ocenił umowę jako pierwsze duże komercyjne zwycięstwo dywizji
Po opublikowaniu wyników za Q1, pokaźne wzrosty notują także:
- Dollar Tree (DLTR.US): Spółka notuje dziś najsilniejsze umocnienie w całym indeksie S&P 500. Akcje rosną o 19% za czym stoją fantastyczne wyniki za Q1. Skorygowany zysk na akcję na poziomie 1,74$ przekroczył konsensus o przeszło 0,20$, przychody wzrosły o 7,2% w skali roku, w górę o 1,2 pp. pokierowała się także marża brutto.
- Best Buy (BBY.US): Blisko szczytu zestawienia znajdziemy dziś także wiodącą amerykańską sieć sklepów zajmująca się detaliczną sprzedażą elektroniki użytkowej. Wzrost o 18% także można przypisać wynikom za pierwszy kwartał roku fiskalnego. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,28$ wobec oczekiwanych 1,22$, przychody sięgnęły 8,94 mld $ przy konsensusie 8,83 mld $. Sprzedaż porównywalna wzrosła o 2% r/r, z dominującą rolą konsol do gier, komputerów i telefonów komórkowych.
Surowce
- Spadek rentowności amerykańskich obligacji wspiera wzrost cen złota (1,2%) oraz srebra (1,7%).
- Ropa naftowa Brent w dół o 0,6%. Spadek napędzany doniesieniami Axios odnośnie zbliżającego się porozumienia między USA a Iranem.
- NATGAS w górę o 5,8%. Wzrost netto zapasów gazu ziemnego w tygodniu kończącym się 22 maja okazał się mniejszy od oczekiwań i wyniósł 92 miliardy stóp sześciennych (Bcf). Niedawno w górę zrewidowane zostały prognozy pogodowe na najbliższe tygodnie.
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
