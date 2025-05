OIL.WTI zyskuje 1,5% w oczekiwaniu na negocjacje USA - Chiny

Kontrakty na amerykańską ropę WTI (OIL.WTI) zmierzają do wzrostowego zamknięcia tygodnia, notując 1,5% wzrost w piątek, ponieważ inwestorzy mają nadzieję na pozytywne efekty rozmów USA - Chiny, a umowa z Wielką Brytanią dała rynkom nadzieję na to, że finalnie nowa polityka handlowa administracji USA nie doprowadzi do dużego spowolnienia gospodarki.

Główny motor dla cen ropy stanowi obecnie nadzieja na wzajemne poluzowanie taryf celnych na linii Waszyngton - Pekin, a wczoraj New York Post informował o tym, że w przyszłym tygodniu amerykańskie cła na Chiny mogą spaść z poziomu 145% do nawet 50%. Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent 10 maja spotka się w Szwajcarii z wicepremierem Chin, He Liefeng. Analitycy Vanda Insights sugerują, że pozytywne efekty rozmów mogłyby pchnąć ceny o kolejne 2 do 3 USD.

Dane z Chin wskazują na przyspieszenie eksportu i nieco mniejszy spadek importu w kwietniu. Import ropy w kwietniu spadł m/m ale r/r był wyższy o 7,5% z uwagi na odbudowywanie zapasów w krajowych rafineriach. Główną presję na rynku ropy stanowi wciąż perspektywa wyższe produkcji w OPEC. Jednak dane Reuters sugerują, że w kwietniu wydobycie ropy w OPEC spadło z uwagi na spadki w Libii, Wenezueli i Iraku.

OIL.WTI (interwał D1)

Ceny ropy przedłużają odreagowanie. Na wykresie widzimy, że w okolicach 55 USD za baryłkę miała miejsce kolejna wzrostowa reakcja i od tego czasu ceny odbiły już o ponad 10%. Poprawiająca się sytuacja techniczna wskazuje na możliwy test wykładniczej średniej EMA50 na poziomie 65 USD.

