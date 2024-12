ON Semiconductor zyskuje 2,10% zacieśniając współpracę z Denso 🔔

ON Semiconductor (ON.US) zyskuje dzisiaj 2,10% do 68,13 USD za akcję po informacjach o zacieśnieniu współpracy z Denso Corp w zakresie rozwoju technologii autonomicznej jazdy i zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

Dotychczasowa współpraca

Spółki współpracują już od ponad 10 lat. W ramach tej współpracy ON Semiconductor dostarcza najnowocześniejsze czujniki samochodowe oparte na zaawansowanych technologiach półprzewodnikowych zwiększające ogólną inteligencję pojazdów, komunikację i bezpieczeństwo. Denso jest drugim co do wielkości dostawcą systemów motoryzacyjnych na świecie, co czyni go znaczącym graczem na rynku.

Pogłębienie współpracy

W ramach zacieśnienia współpracy Denso ujawniło plany nabycia akcji ON Semiconductor poprzez przeprowadzenie transakcji na otwartym rynku. Docelowa ilość udziałów nie została jeszcze oficjalnie podana przez spółki. W wyniki ujawnienia tej informacji akcje ON Semiconductor zyskiwały ponad 5% na otwarciu sesji kasowej. Wzrosty jednak zostały potem nieco ograniczone i obecnie spółka zyskuje 2,10%.

Analiza finansowa spółki wskazuje na solidne fundamenty. Spółka jest stosunkowo niski wyceniania w porównaniu z pozostałymi spółkami z branży półprzewodników. Analitycy również pozostają optymistyczni względem ON Semiconductor w kolejnych kwartałach. Bank of America wskazał spółkę jako najlepszy wybór na 2025 r., powołując się na silny popyt na półprzewodniki ze strony sektora motoryzacyjnego i przemysłowego w drugiej połowie roku, a także rosnące inwestycje w sztuczną inteligencję i możliwości centrów danych.

Wykres (interwał D1)

ON Semiconductor zyskuje dzisiaj ponad 2% i odbija się od strefy kluczowego wsparcia. Patrząc na wykres o interwale dziennym, możemy zauważyć wypłaszczający się wykres z akumulacją akcji powyżej 66 dolarów za akcję. W przypadku wybicia z tego kanału możemy liczyć na znaczący ruch bez względu na kierunek.



Źródło: xStation 5