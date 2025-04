OPEC tnie prognozy popytu, ale ropa reaguje na rozmowy USA-Iran

Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) opublikowała dzisiaj miesięczny raport, w którym obniżyła prognozy wzrostu popytu na ropę naftową w latach 2025 i 2026. Decyzja ta jest spowodowana wpływem amerykańskich ceł na gospodarkę światową i konsumpcję ropy.

Prognozy Popytu

OPEC prognozuje wzrost popytu na ropę o 1,3 miliona baryłek dziennie zarówno w 2025, jak i w 2026 roku. Jest to obniżenie prognozy z poziomu 1,45 mbd oraz odpowiednio 1,43 mbd. Pomimo obniżenia prognoz, OPEC pozostaje bardziej optymistyczny niż inne instytucje, takie jak Międzynarodowa Agencja Energii (IEA), która szacuje wzrost na 1,03 miliona baryłek dziennie w 2025 roku. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) obniżyła swoje prognozy do 900 000 baryłek dziennie, a Goldman Sachs spodziewa się wzrostu zaledwie o 500 000 baryłek dziennie. Obniżenie prognoz to efekt niższej oceny wzrostu gospodarczego w kluczowych gospodarkach wobec trwającej wojny handlowej, która może ograniczyć wymianę towarów na świecie oraz dodatkowo wywołuje niepewność wstrzymującą potencjalne inwestycje przedsiębiorstw.

Produkcja w OPEC

W marcu produkcja ropy naftowej w OPEC spadła o 78 000 baryłek dziennie do 26,78 miliona baryłek dziennie. Produkcja krajów uczestniczących porozumieniu o cięciu produkcji (OPEC+) również spadła, choć nieco mniej, o 37 000 baryłek dziennie do 41,02 miliona baryłek dziennie. Jednak niektóre kraje, takie jak Kazachstan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, nadal mają problemy z przestrzeganiem wyznaczonych limitów produkcji. Kazachstan zwiększył produkcję o 37 000 baryłek dziennie do 1,852 miliona baryłek dziennie, co jest znacznie powyżej ustalonego limitu. Warto przypomnieć, że OPEC+ w kwietniu ma zwiększyć produkcję o 138 tysięcy baryłek, natomiast w maju aż o ponad 400 tysięcy baryłek na dzień.

Reakcja na rynku ropy

Reakcja na rynku ropy była negatywna w ostatnim czasie, zwłaszcza po ogłoszeniu decyzji o zwiększeniu produkcji przez OPEC i jego sojuszników. Cena ropy Brent spadła do poziomu około 65 dolarów za baryłkę, a cena WTI wynosiła około 62 dolary za baryłkę.

Decyzja o znacznym zwiększeniu produkcji w maju była nieoczekiwana i dodatkowo obniżyła ceny ropy, co wzmogło obawy o nadwyżkę podaży na rynku

Wydaje się, że OPEC próbuje wykorzystać spadek cen, aby zmusić kraje, które nie przestrzegają limitów produkcji, do respektowania ustalonych kwot. Jednak wpływ amerykańskich ceł na gospodarkę światową utrzymuje niepewność na rynku energetycznym.

Z drugiej strony warto zauważyć, że dzisiaj obserwujemy odbicie na rynku ropy naftowej, choć jest ono powiązane przede wszystkim z lepszymi nastrojami na rynkach po kolejnych decyzjach Trumpa na temat wyjątków dotyczących ceł. Ropa naftowa teoretycznie powinna zareagować negatywnie po informacjach o pozytywnych wydźwięku rozmów między USA oraz Iranem w sprawie porozumienia nuklearnego.

Ropa próbuje kontynuować odbicie, choć po części wcześniejsze wzrosty są redukowane. Ropa Brent ponownie notowana jest poniżej 50 USD za baryłkę. Źródło: xStation5